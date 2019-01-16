Врачи объяснили, как помочь себе вернуться к работе после праздников

Как помочь себе вернуться к работе после праздников / blog.whatasoftware.com

Новогодние праздники 2019 подходят к концу.

Психологи давно отметили, что после праздничного перерыва к работе возвращаться трудно – и вывели несколько советов, как быстро вернуться в рабочий строй.

1. Как ни парадоксально, но легче "отпустить" старые праздники помогает планирование следующего отдыха, пишет телеканал 24. Иными словами, стоит уже сейчас задуматься над тем, куда, к примеру, съездить на Пасху 2019, когда украинцев ждут пять выходных дней подряд.

2. Стоит наладить режим дня. Причем помимо полноценного здорового сна стоит обеспечить свой организм еще и физическими нагрузками: тренировками, прогулками и т.п.

3. Правильное питание без алкоголя. От вредных продуктов и алкоголя стоит отказаться, а питание сделать своевременным (а не полуночным, как в новогоднюю ночь) и дробным – небольшим порциями каждые три-четыре часа.

Ранее в Минздраве посоветовали, как похудеть после праздников. После праздников не стоит сильно ограничивать себя в еде, подчеркнула Супрун.