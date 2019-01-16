"Ужасные дни": астролог предупредил о взрывах и терактах

16 января 2019, 05:50

18 января будет соединение Меркурия и Плутона, что чревато опасными ситуациями.

Знаки Зодиака_астрология
Влад Росс дал новый астрологический прогноз / rabstol.net

По словам известного астролога Влада Росса, в четверг, 17 января, на небе складывается сложный квадрат между Марсом и Сатурном. По его прогнозу, в четверг и пятницу возникнет опасная ситуация в горах, поэтому он посоветовал воздержаться от катания на лыжах.

Влад Росс подчеркнул, что в пятницу, 18 января, будет соединение Меркурия и Плутона, что чревато опасными ситуациями, взрывами и даже терактами.

"Неделя действительно просто ужасная", - подчеркнул он в комментарии uaportal.com.

В то же время на Крещение, в субботу, 19 января, астролог прогнозирует на небе "нормальную ситуацию".

"Будет хороший аспект между Марсом и Венерой. Это значит, что день благоприятен для встреч с родными, а также для встречи любви всей жизни. Очень хорошо в субботу назначать первое свидание, встречаться, общаться", - говорит Росс.

По его словам, в субботу и в воскресенье складывается благоприятная ситуация в плане семейности – общения с родными, упрочения родственных связей.

"Луна будет находиться в зодиакальном знаке Рака. В эти же дни появится возможность переворачивать неблагоприятную ситуацию в отношениях. Если разругались, побили горшки – можно всё изменить в лучшую сторону. Неделя дает такую возможность, - добавил астролог.

Напомним, ранее Влад Росс дал тревожный прогноз на 2019-й год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:50
"Ужасные дни": астролог предупредил о взрывах и терактах
05:24
В стране катастрофа: социолог рассказала о критической ситуации с миграцией Видео
04:59
Врачи объяснили, как помочь себе вернуться к работе после праздников Видео
04:05
Вот это изгибы: Даша Астафьева взволновала сеть голыми фото
03:23
Нападающего сборной Северной Ирландии поймали на онанизме прямо на улице Видео
02:40
"Ангел" Victoria's Secret полностью разделась: пикантное фото
02:30
Посол США в Германии Гренелл назвал причины строительства Северного потока-2
02:08
Путин обвинил Запад в угрозах, шантаже и провокациях
02:03
Украинцы определились с новым названием для коньяка
01:43
Сенат США проголосовал против снятия санкций с российских компаний
01:38
"Межпланетные убийцы": Мужчина "повесил" на инопланетян труп в своей квартире
01:15
Омелян намерен разгонять украинские поезда до 200 км/ч Видео
00:51
В Британии потерпело провал соглашение Мэй по Brexit Видео
00:28
Путин озвучил свою версию автокефалии украинской церкви
00:02
"Я с тобой": мать военнопленного моряка в российском суде обняла сына Видео
15 января, вторник
23:35
"Танец эротических мыслей": В Сеть "залили" серию вычурных фото обнаженных моделей Фото
23:17
Сбежавшую в Россию украинскую журналистку Бойко депортируют на родину
22:53
"Никогда не прощу": мать Питта решительно настроена против Джоли
22:25
Захарченко жив? Украинский кинорежиссер поставил под сомнение видео покушения на главаря ДНР Видео
22:21
Изврат и соблазн: Фотограф показал эротические съемки моделей в изысканных позах Фото
22:02
У Зеленского озвучили топ-5 наиболее волнующих украинцев проблем
21:58
Украинского хакера обвили во взломе Комиссии по ценным бумагам США Видео
21:24
"Думала, это х*хлы на нас напали": россияне рассказали об эмоциях после взрыва дома в Шахтах
21:00
В Раде призвали США и ЕС обложить Россию "азовскими" санкциями
20:41
Алина Гросу Фото Видео досье
20:29
Жителям Харькова вручили открытки от Порошенко и Кернеса с изображением Ленина
20:01
Настоятель Киево-Печерской лавры похвастался смертельным проклятием Видео
19:27
"Не соответствует ценностям учреждения": В Парижской опере объяснили причины увольнения Полунина Видео
19:23
Онлайн-буллинг: под Киевом школьники пытались продать сверстника Видео
18:59
"Пешки в политической игре": США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков Видео
18:52
В США вспыхнул скандал из-за фотосессии ребенка-трансвестита Фото
18:40
Брексит как урок Украине и украинцам мнение Видео
18:38
Центризбирком официально зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты Видео
18:27
Александр Зинченко объяснил, почему отказал российскому суперклубу Видео
17:46
Авиация, береговая охрана и мины: экс-командующий ВМС рассказал о защите от угрозы с моря Видео
17:18
Савченко рассказала, кто мешает ей стать кандидатом на президентских выборах
16:59
"Власть не знает, что ищет": в Киево-Печерской лавре ответили на обвинения в пропаже икон Видео
16:40
Международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию - Сторожук
16:29
Стало известно, когда на "Антонове" снова начнут делать самолеты "Руслан"
16:27
Украина обвинила Газпром в срыве трехсторонних консультаций по газу Видео
16:24
"И Надя новую грудь сделала": Дорофеева озадачила фанатов своим декольте
16:01
Психолог рассказал, какие проблемы чаще всего заедают люди Видео
15:54
Носки "в какашки": скандальный нардеп Лещенко появился в Раде в странном наряде
15:52
Стало известно, кто напал на Дзидзьо: полиция разыскивает двух иностранцев Видео
15:47
В Черновцах пассажир и водитель устроили мордобой прямо в автобусе Видео
15:45
России нужна в Украине власть предателей и коллаборантов - нардеп выборы
15:38
"Пройдет помпезно": СМИ назвали дату выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты Видео
15:20
Очень горячо: экс-подруга Ди Каприо показала пикантное селфи
15:20
Ярош сказал, когда и как Украина может вернуть часть Донбасса Видео
15:13
Суд в Москве вынес решение по пленным украинским морякам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять