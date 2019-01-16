"Ужасные дни": астролог предупредил о взрывах и терактах

Влад Росс дал новый астрологический прогноз / rabstol.net

По словам известного астролога Влада Росса, в четверг, 17 января, на небе складывается сложный квадрат между Марсом и Сатурном. По его прогнозу, в четверг и пятницу возникнет опасная ситуация в горах, поэтому он посоветовал воздержаться от катания на лыжах.

Влад Росс подчеркнул, что в пятницу, 18 января, будет соединение Меркурия и Плутона, что чревато опасными ситуациями, взрывами и даже терактами.

"Неделя действительно просто ужасная", - подчеркнул он в комментарии uaportal.com.

В то же время на Крещение, в субботу, 19 января, астролог прогнозирует на небе "нормальную ситуацию".

"Будет хороший аспект между Марсом и Венерой. Это значит, что день благоприятен для встреч с родными, а также для встречи любви всей жизни. Очень хорошо в субботу назначать первое свидание, встречаться, общаться", - говорит Росс.

По его словам, в субботу и в воскресенье складывается благоприятная ситуация в плане семейности – общения с родными, упрочения родственных связей.

"Луна будет находиться в зодиакальном знаке Рака. В эти же дни появится возможность переворачивать неблагоприятную ситуацию в отношениях. Если разругались, побили горшки – можно всё изменить в лучшую сторону. Неделя дает такую возможность, - добавил астролог.

Напомним, ранее Влад Росс дал тревожный прогноз на 2019-й год.