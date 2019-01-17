Ученые рассказали, чем полезен оргазм для женщин

Женский оргазм / MissEva

Группа исследователей из Университетского колледжа Корка (Ирландия) установила, что вероятность забеременеть увеличивается на 15%, если женщины во время секса испытывают оргазм.

Как сообщают специализированные СМИ, оказывается, сперма втягивается доминирующим яичником, когда женщина достигает оргазма.

Ученые предполагают, что такой феномен связан с высвобождением большего количества окситоцина – гормона "любви", который помогает мышцам вагины ускорено сокращаться, как бы "подталкивая" сперматозоиды к яичнику.

Кроме того, сразу после эякуляции с оргазмом в матке находится на 15% больше смазки, способствующей накоплению сперматозоидов.

Напомним, ранее врач развеяла популярные мифы о женском оргазме. Позднее ученые выяснили, почему женщины испытывают оргазм гораздо реже мужчин.