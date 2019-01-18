Ученые выдвинули жуткую теорию об обратном отсчете времени

Ученые выдвинули теорию о происхождении Вселенной / NASA

Канадские ученые из Института теоретической физики выдвинули теорию о том, что Вселенная может быть лишь "зеркальным отражением" параллельного мира, созданного из антиматерии и несущегося в обратном направлении от Большого взрыва по шкале времени.

Отмечается, что в момент Большого взрыва образовались две "симметричные" Вселенные. В одной — там, где живем мы, — время потекло привычным нам образом, а другая — зеркальная — стала с такой же скоростью удаляться в прошлое. Канадским физикам нужно доработать еще немало деталей новой теории, но в целом их работа не вызывает очевидных противоречий и она была опубликована в журнале Американского физического общества, пишет ВВС.

Несмотря на многочисленные исследования, ученые пока не могут объяснить, почему, например, в видимой части Вселенной так много вещества и так мало антивещества — ведь в теории их должно быть поровну. Для разрешения этого парадокса, известного как Барионная асимметрия Вселенной, было предложено несколько гипотез — в том числе за счет темной материи и черных дыр.

Объяснение, предложенное канадцами, куда проще и позволяет объяснить все наблюдаемые явления, не нарушая уже существующих теорий. Новая модель предполагает, что Большой взрыв стал точкой симметрии, по разные стороны которой Вселенная и Антивселенная разлетелись во времени. Точно так же, как одновременно с рождением электрона в вакууме на свет появляется его античастица позитрон. Просчитав все возможные пары, физики пришли к выводу, что Антивселенная должна быть чрезвычайно похожа на нашу. Однако не является ее точной копией (в полном соответствии с квантовым принципом неопределенности).

Напомним, ранее ученые вычислили дату апокалипсиса.