Удары по лбу: как разные знаки Зодиака наступают на грабли

Представители разных знаков Зодиака по-разному реагируют на удары граблями по лбу / rabstol.net

Каждому знаку Зодиака — всего их 12 — присущи некоторые отличительные черты, и они хорошо проявляются в ситуации, когда представители каждого из знаков наступают на грабли.

Люди, рожденные под знаком Козерог, наступив на грабли, постоят на них немного, чтобы осознать произошедшее, сообщает Joinfo.ua.

Потом они снова наступят на эти же грабли, чтобы закрепить негативный опыт, пожмут плечами и пойдут дальше своей дорогой.

Водолей тщательно выбирает грабли по своим критериям и потом долго наступает на них. Примечательно, что представители этого знака и другим советуют найти себе подходящие грабли.

Рыбы, наступив на грабли, из-за этого будут переживать до конца жизнь. Они будут утешать себя тем, что если бы не они на ступили на эти грабли, то на них наступил бы кто-то другой. Когда Рыбы снова увидят такие же грабли, то снова на них наступят, вроде бы ничего и не было.

Если Овен наступает на грабли, то впадает в ярость и пытается сломать их. Пока он борется с граблями, то еще много раз на них наступает. Сломав опробованные грабли, рожденные под этим знаком люди могут наступить на такие же, но лежащие чуть дальше.

Телец склонен наступать на грабли до тех пор, пока они не сломаются. Поломав грабли, представители этого знака могут сделать из того, что от них осталось, что-то полезное и красивое.

Близнецы сначала проверят все грабли, которые смогут найти, и только после этого решат, куда же им нужно идти. Потом они соберут садовый инвентарь, который имеют, и кому-то продадут.

Рак долго думает над возможностью наступить на грабли, однако не может устоять перед искушением сделать богаче своей личный опыт. Наступив на грабли раз, он снова не захочет повторить такую же ошибку.

Читайте также"Нож в спину": астрологи назвали отъявленных изменников и предателей среди знаков ЗодиакаЛев может всем рассказывать, как прикольно и даже полезно наступать на грабли. Когда ему кто-то поверит, он будет снимать наивных людей на видео, чтобы поделиться роликом в Сети.

Дева уверена, что если наступить на грабли правильно, то негативных последствий можно избежать. Рожденные под этим знаком люди могут долго экспериментировать с каждыми граблями, встреченными на пути.

Весы склонны долго раздумывать и сомневаться при выборе граблей, а потом наступить на самые большие. Некоторые же наоборот могут выбрать детские грабли. Общим для Весов является то, что выбрав грабли, они могут разочароваться.

Скорпионы могут наступить на грабли и даже не обратить на это внимание. Наступив на грабли, они склонны задуматься над тем, кому бы подложить такие же.

Стрелец наступает на грабли решительно, а когда хочет отомстить им — снова получает удар по лбу. Стрельцы не могут увернуться от удара граблей. Люди, рожденные под этим знаком, могут одни грабли променять на новые — которые покрасивее и побольше предыдущих.

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