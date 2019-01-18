Полное лунное затмение 21 января принесет внутренний дисбаланс и беспокойство

18 января 2019, 18:38

Проблемные дни рекомендуется провести в спокойной обстановке.

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Затмение окажет на людей разноплановое влияние / Фото: pixabay.com

Известный нумеролог Людмила Савина рассказала, что 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение, которое прогнозируется, как источник негативной энергии.

"Данное Лунное затмение создает очень напряженный эмоциональный фон. Возможны импульсивные всплески раздражения, неуравновешенность, неустойчивость психики.

Избегайте ссор с кем-либо или проявления негативных эмоций. Все эмоции, которые вы испытаете в это время будут острее и интенсивнее, что может привести к неприятным последствиям. Очень важно в это время поддерживать мир в семье и на работе", - написала Савина в Facebook.

Нумеролог подчеркнула, что затмение может спровоцировать конфликты и напряжение в отношениях между людьми. По ее словам, важно достойно выйти из конфликта и дружелюбно расстаться с теми, с кем не по пути. Также необходимо прислушиваться к своей интуиции и быть максимально искренним, что может способствовать личному росту.

Читайте такжеПоберечь себя и близких: нумеролог рассказала об опасностях "коридора затмений""Поскольку лунное затмение может принести беспокойство и внутренний дисбаланс, то период с 18 по 24 января 2019 года желательно провести в спокойной обстановке. Не позволяйте втягивать себя в конфликты, т.к. они могут привести к совершенно нежелательным последствиям", - пишет она.

По словам Савиной, желательно не планировать на этот период важных дел, а оставить привычный распорядок дня. Важно не ввязываться в ссоры и в разного рода конфликтах придерживаться нейтралитета.

"Считается, что лунные затмения показывают результаты, они как бы подводят итог. С этой точки зрения, энергия затмения даст вам поддержку, если вы хотите что-либо завершить. Это отличное время отпустить те отношения, которые уже не работают, отказаться от вредной привычки или того, что вам мешает. Одним словом, если вы чувствуете, что пришло время освободиться от прошлого, то приходит пора решиться на это и действовать", - подчеркнула эксперт.

В лунное затмение, акцентировала нумеролог, следует избавляться от вредных привычек и нездоровых привязанностей, поскольку они могут быть чреваты проблемами со здоровьем.

"Внимание - с 18 по 24 января 2019 года лучше ничего важного в материальном плане не планировать (покупки, инвестиции, различные финансовые операции)", - отметила она.

Савина подытожила, что особенно чувствительны к этому Лунному затмению будут люди, рожденные 19 – 25 числах января, апреля, июля, октября.

Напомним, ранее нумеролог рассказала, как изменить жизнь к лучшему.

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