Стало известно, чем опасны секс-роботы для человеческих браков

Секс-роботы / Real doll

Бригада британских ученых и психологов пришла к выводу, что секс-роботы уже в ближайшем будущем станут причинами краха множества браков.

Соответствующее сообщение было опубликовано в британском таблоиде The Sun. Согласно обнародованным данным, в последние несколько лет все больше и больше людей во всем мире используют человекоподобных кукол для получения секса.

По мнению доктора Ребекки Спелман, уже сейчас роботы довольно достоверно могут показывать эмоции лишь немногим хуже реальных людей. Опасение у ученых вызывает то, что в отличие от обычных приспособлений, секс-роботы предназначены для того, чтобы подражать людям, вызывая чувства любви и ненависти."Я знаю достаточно о робототехнике, чтобы понять, что в ближайшие несколько лет, роботы будут ходить среди нас. Мы увидим их везде, формы будут самыми различными. В скором времени мы не сможем отличить их от людей", - заявила Спелман.

Напомним, ранее в Японии создали специального робота-любовника. Поздне стало известно о разработке робота, способного отказывать мужчинам в интиме.