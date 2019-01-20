Ученые выяснили, как связаны секс и карьерный рост людей

Секс. Иллюстративное фото / 24baby.nl

В США группа ученых из Университета штата Орегон установила, что между качественным сексом и успехами на работе существует прямая взаимосвязь.

Как сообщают западные специализированные СМИ, в эксперименте приняли участие 150 пар.

По словам доктора Кейт Ливитт, практически сразу начала вырисовываться закономерность - регулярные занятия сексом вбрасывают в кровь людей громадное количество "гормона счастья" - эндорфина.

Соответственно, люди чувствуют себя гораздо лучше, настроение резко "прыгает" вверх. Почему они и способны гораздо качественнее и веселее трудиться. Это и приводит к карьерным успехам.

Напомним, ученые рассказали, с какими болезнями можно справиться регулярным сексом, а также о том, когда людей чаще всего тянет на интим.