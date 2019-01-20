"Интим без перерыва": стало известно, какие знаки Зодиака сильнее всего любят секс

Знаки Зодиака / Kolobok

Оказывается, ветреность и склонность дам к неупорядоченным половым связям, определяется тем, под каким созвездием Зодиакального круга они рождены.

На первом месте в рейтинге самых "гулящих" представительниц "слабого пола" расположились Близнецы. Эти дамы убеждены, что любовь должна быть свободной, а секс - легкое и приятное дело. От случайных связей их не останавливает даже наличие отпрысков.

На второе место взгромоздились женщины-Скорпионы стали вторыми по неверности. Такие дамы чаще всего первыми проявляют инициативу и зовут "прыгнуть в койку" всех понравившихся им мужчин.

На третьем месте сексуально раскованных женщин - Весы. Родившиеся под этим знаком дамы, чтобы достигнуть нужного равновесия, готовы вести полевые исследования мужчин и секса сколь угодное долго - до победного, что называется, конца.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые верные, а какие - самые суровые и беспощадные.