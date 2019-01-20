Глобальные разрушения: Земле угрожает столкновение с гигантским астероидом

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Земле угрожает столкновение с астероидом Апофис: в 2019 году данное небесное тело окажется в десять раз ближе к Земле, чем Луна.

Как оговорится в докладе, подготовленном астрофизиками из Санкт-Петербургского государственного университета, в 2068 году Апофис может столкнуться с Землей — во всяком случае, именно это сближение астрофизики назвали наиболее опасным из ожидающих планету в обозримом будущем.

В то же время в 2029 году в точке максимального сближения с Землёй расстояние до него составит около 38 тысяч километров. Это примерно в десять раз меньше дистанции от Земли до Луны и в двести раз ближе, чем необходимо, чтобы космический объект можно было отнести к категории "потенциально опасных".

Апофис был открыт в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне, а через год назван в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного змея-разрушителя, который живёт в темноте подземного мира.

Ранее в NASA отмечали, что столкновение может произойти в 2029 или 2036 году. В этом случае диаметр кратера составил бы около шести километров, в радиусе десяти километров от места падения оказались разрушены даже укреплённые здания и туннели метро, а некоторые разрушения оказались бы заметны в радиусе вплоть до 120 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что Земле угрожает гигантский астероид, который из-за своей формы напоминает человеческий череп.