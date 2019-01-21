Ученые рассказали, в какое время суток не нужно заниматься сексом

Час с секс-позами / YouTube

Несмотря на то, что подавляющее большинство пар предпочитает заниматься сексом в формате "когда приспичит", все же, интим полезен для здоровья строго в определенное время суток.

К такому выводу пришла группа американских ученых. Оказывается, довольно часто людям хочется секса в противоположное время. Мужчины желают интима утром, а женщинам хочется вечером.

Однако в среднем пары чаще всего занимаются любовью между 21.00 и 00.00. Тем не менее, такой график для интима далеко не самый удачный.

Читайте такжеМужчина умер прямо на возлюбленной во время секс-марафонаВо-первых, часто оба партнера к данному времени суток уже истощены и утомлены физически. Поэтому и секс у них выходит по большей части вымученный. Во-вторых, пары регулярно не могут уснуть несколько часов после секса, что и ведет к недосыпу и плохому самочувствию на следующий день.

Соответственно, ученые рекомендуют и мужчинам, и женщинам, стараться улучать время на секс в обеденное время.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда людей чаще всего тянет на секс, а также выяснили, когда вредно заниматься интимом.