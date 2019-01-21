Смертельная угроза или миф: ученые раскрыли тайну Нибиру

21 января 2019, 05:33

Эксперты оценили вероятность существование загадочной планеты Х.

Нибиру
Нибиру / David Reneke

В среде конспирологов активно продвигаются теории появления на небе загадочной планеты Х, которую уже якобы наблюдали очевидцы из самых разных уголков мира.

Фаталисты уверены, что появление Нибиру повлечет за собой извержение вулканов и землетрясения.

По словам исследователя и писателя Гелия Клейменова, загадочной планеты Нибиру не существует.

"Это комедия. Если Нибиру не видели тысячу лет, то она должна перемещаться с очень медленной скоростью. Даже медленнее, чем Плутон, который двигается 250 лет вокруг Солнца. А эта тысячу лет, значит, она вращается со скоростью 1 километр в секунду вокруг Солнца, а Земля вращается со скоростью 20 километров в секунду. Вот такая разница. Поэтому на небосводе, если эта Нибиру появилась, ее увидели бы давно-давно", - заключил он.

Как подчеркнул главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева Сергей Богачев, планету Нибиру путают с гало и другими атмосферными явлениями. Увидеть такой объект можно было бы только с помощью специальной техники.

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"Планет в Солнечной системе, как известно, восемь. Они все пересчитаны. Никакой там другой планеты нет. Надо понимать, что планеты дальние, типа Плутона, которые уверенно обнаруживаются, не видны невооруженным глазом. Но астрономия знает о них очень много информации. Поэтому предположить, что взойдет какое-то небесное тело, видимое невооруженным глазом, то есть намного более близкое, которое не было ранее обнаружено, невозможно. Не знаю, что там взошло на небе. Сейчас существует большое число объектов. Бывают объекты типа комет и прочих. Она тогда была бы видна не только в Якутии, но и еще где-то. С другой стороны, сейчас зима, и в атмосфере много льда. Такие атмосферные явления, как гало или паргелий, очень возможны", - сказал он.

Богачев добавил, что появление каких-либо явлений на небе может оказаться продуктом активности вулканов, пишет ТВЦ.

"Природа землетрясений содержится в земной коре, это движение литосферных плит. Это огромный процесс с большой мощностью, и считается, что небесные тела на него никак не влияют. Возможна какая-то вулканическая деятельность перед литосферными событиями. Вулканические выбросы могли попасть в атмосферу", - подытожил он.

Напомним, ранее эксперт раскрыл правду о загадочной планете смерти.

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