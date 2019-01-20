Самое кровавое на 18 лет: чем опасно лунное затмение 21 января 2019 и что делать – от стрижки до секса

Самое кровавое на 18 лет: чем опасно лунное затмение 21 января

21 января Землю ожидает кровавое лунное затмение. Оно закрывает коридор затмений 2019. Впрочем, не сразу: влияние затмение начинается за неделю до самого события и длится затем еще неделю, затихая постепенно.

Следующее лунное затмение нас ждет лунное затмение 16-17 июля 2019 года – но оно будет не полным, а частным. А вот аналогичное Суперлуние можно будет наблюдать лишь в 2037 году.

Лунное затмение 21 января 2019: когда

Полное лунное затмение произойдет в понедельник, 21 января 2019. Фазы:

начало – 04.36 по киевскому времени;

– 04.36 по киевскому времени; максимальная – 07.12;

– 07.12; окончание – 09.48.

/ Facebook/Astronomy In UA

Лунное затмение 21 января 2019: где будет видно

Затмение увидят в районе Тихого океана, Южной и Северной Америки, жители Европы, Африки, Западной и Восточной России. Увидят лунное затмение 21 января 2019 и жители Украины.

Затмения 2019 в знаках Зодиака

Если солнечное затмение 6 января прошло в знаке Козерога, то полное лунное затмение 21 января 2019 проходит в знаке Лев.

В это время "водный тригон достигнет, пожалуй, максимального своего заряда. Что-то обязательно смоет, что-то накроет волной, кого-то подтопит, кого-то просто окатит ледяной водой", предупреждает Telegram-канал Сухарева башня.

Так что, по словам астрологов, нас ждут катастрофы и просто неприятности – преимущественно связанные с землей: извержения вулканов, землетрясения, аварии на дорогах, шахтах и пр.

"Некоторые даже предсказывают "конец света" на эти дни. Однако я убежден, что никакого "конца света" не будет, но вне всяких сомнений – это будет крайне неблагоприятное время", – рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Лунное затмение 21 января 2019: влияние на знаки Зодиака

Астрологи предупреждают, что Лев будет подталкивать людей на необдуманные – и весьма кардинальные перемены. Однако как говорил герой одной советской комедии: "Торопиться не стоит". Эта фраза будет, по сути, девизом нынешнего затмения: прежде чем окончательно реализовать принятое в период лунного затмения решения – стоит выждать хотя бы неделю-другую.

"Например, не стоит в это время менять место работы или род деятельности, не стоит заключать долгосрочных контрактов. Таких шагов лучше не предпринимать, потому что можно запросто "наломать дров", и ни к чему хорошему в конечном итоге это не приведет", – посоветовал Росс.

Стихия Огня будет находиться под ударом в первую очередь. Особенно осторожными стоит быть тем, кто родился под знаком Льва и Овна. Больше повезет Стрельцам, так как они менее импульсивны.

Больше всего неудач ждет тех, кто не умеет сдерживать эмоции и следовать правилам неуклонно: Весов, Водолеев, Козерогов, Тельцов и Раков.

Меньше всего неприятностей ожидает Дев, Рыб и Близнецов. Эти ребята умеют регулировать свое настроение, а также не бояться откладывать что-либо важное на потом. Однако важно помнить о том, что некоторые опасности могут быть скрытыми.

Лунное затмение 21 января 2019: на кого повлияет сильнее всего

Больше всего влиянию затмения подвержены:

люди с хроническими заболеваниями (особенно заболевания ЦНС и сердечно-сосудистые);

страдающие депрессиями и навязчивыми состояниями;

люди, мнительные по своей природе;

ипохондрики и легковозбудимые люди.

Лунное затмение 21 января 2019: что делать

"Данное Лунное затмение создает очень напряженный эмоциональный фон. Возможны импульсивные всплески раздражения, неуравновешенность, неустойчивость психики. Избегайте ссор с кем-либо или проявления негативных эмоций. Все эмоции, которые вы испытаете в это время будут острее и интенсивнее, что может привести к неприятным последствиям. Очень важно в это время поддерживать мир в семье и на работе", – призвала известный нумеролог Людмила Савина.

В этот период рекомендуется:

избегать конфликтов;

заниматься самоанализом;

избавляться от вредных привычек;

завершать старые дела/проекты.

Существует также рекомендация "избавляться от ненужных вещей и бесперспективных отношений" – но здесь стоит помнить о правиле "торопиться не стоит" и "не рубить с плеча": можно принять решение на этот счет, но с его реализацией стоит подождать хотя бы недельку.

Лунное затмение 21 января 2019: что нельзя делать

В это время стоит быть крайне осторожным:

в вопросах финансов: не планировать дорогих покупок, крупных финансовых сделок и пр.;

провоцировать окружающих на негатив: сейчас не время для злорадства и самодовольства;

в вопросах здоровья: следите за тем, чтобы не переутомляться как на работе, так и на тренировках, дома;

по возможности отложить медицинские и просто косметические операции и другие хирургические вмешательства.

Коридор затмений 2019: Джйотиш

Согласно ведическому учению Тантра-Джйотиш рекомендуется:

не смотреть на само затмение (и просто на закат Солнца – тоже);

по возможности не выходить из дому и избегать скоплений людей (особенно беременным) – лучше переждать в помещении само затмение (три часа до и три часа после);

три часа до и три часа после не есть. Вообще в этот день из рациона рекомендуют убрать алкоголь, мясо, рыбу, сигареты и влияющие на сознание вещества (лечебную марихуану в странах, где это разрешается, в этот день лучше не употреблять);

не принимать важные решения;

заниматься сексом;

стричь ногти и волосы в день самого затмения.

Джйотиш советует во время затмения просто отдыхать или медитировать (как вариант – заниматься другими практиками для развития Духа).