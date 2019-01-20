Самое кровавое на 18 лет: чем опасно лунное затмение 21 января 2019 и что делать – от стрижки до секса

20 января 2019, 16:02

Следующее аналогичное Суперлуние можно будет наблюдать лишь в 2037 году.

затмение
Самое кровавое на 18 лет: чем опасно лунное затмение 21 января

21 января Землю ожидает кровавое лунное затмение. Оно закрывает коридор затмений 2019. Впрочем, не сразу: влияние затмение начинается за неделю до самого события и длится затем еще неделю, затихая постепенно.

Следующее лунное затмение нас ждет лунное затмение 16-17 июля 2019 года – но оно будет не полным, а частным. А вот аналогичное Суперлуние можно будет наблюдать лишь в 2037 году.

Лунное затмение 21 января 2019: когда

Полное лунное затмение произойдет в понедельник, 21 января 2019. Фазы:

  • начало – 04.36 по киевскому времени;
  • максимальная – 07.12;
  • окончание – 09.48.
/ Facebook/Astronomy In UA

Лунное затмение 21 января 2019: где будет видно

Затмение увидят в районе Тихого океана, Южной и Северной Америки, жители Европы, Африки, Западной и Восточной России. Увидят лунное затмение 21 января 2019 и жители Украины.

Затмения 2019 в знаках Зодиака

Если солнечное затмение 6 января прошло в знаке Козерога, то полное лунное затмение 21 января 2019 проходит в знаке Лев.

В это время "водный тригон достигнет, пожалуй, максимального своего заряда. Что-то обязательно смоет, что-то накроет волной, кого-то подтопит, кого-то просто окатит ледяной водой", предупреждает Telegram-канал Сухарева башня.

Так что, по словам астрологов, нас ждут катастрофы и просто неприятности – преимущественно связанные с землей: извержения вулканов, землетрясения, аварии на дорогах, шахтах и пр.

"Некоторые даже предсказывают "конец света" на эти дни. Однако я убежден, что никакого "конца света" не будет, но вне всяких сомнений – это будет крайне неблагоприятное время", – рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Лунное затмение 21 января 2019: влияние на знаки Зодиака

Астрологи предупреждают, что Лев будет подталкивать людей на необдуманные – и весьма кардинальные перемены. Однако как говорил герой одной советской комедии: "Торопиться не стоит". Эта фраза будет, по сути, девизом нынешнего затмения: прежде чем окончательно реализовать принятое в период лунного затмения решения – стоит выждать хотя бы неделю-другую.

"Например, не стоит в это время менять место работы или род деятельности, не стоит заключать долгосрочных контрактов. Таких шагов лучше не предпринимать, потому что можно запросто "наломать дров", и ни к чему хорошему в конечном итоге это не приведет", – посоветовал Росс.

Стихия Огня будет находиться под ударом в первую очередь. Особенно осторожными стоит быть тем, кто родился под знаком Льва и Овна. Больше повезет Стрельцам, так как они менее импульсивны.

Больше всего неудач ждет тех, кто не умеет сдерживать эмоции и следовать правилам неуклонно: Весов, Водолеев, Козерогов, Тельцов и Раков.

Меньше всего неприятностей ожидает Дев, Рыб и Близнецов. Эти ребята умеют регулировать свое настроение, а также не бояться откладывать что-либо важное на потом. Однако важно помнить о том, что некоторые опасности могут быть скрытыми.

Лунное затмение 21 января 2019: на кого повлияет сильнее всего

Больше всего влиянию затмения подвержены:

  • люди с хроническими заболеваниями (особенно заболевания ЦНС и сердечно-сосудистые);
  • страдающие депрессиями и навязчивыми состояниями;
  • люди, мнительные по своей природе;
  • ипохондрики и легковозбудимые люди.

Лунное затмение 21 января 2019: что делать

"Данное Лунное затмение создает очень напряженный эмоциональный фон. Возможны импульсивные всплески раздражения, неуравновешенность, неустойчивость психики. Избегайте ссор с кем-либо или проявления негативных эмоций. Все эмоции, которые вы испытаете в это время будут острее и интенсивнее, что может привести к неприятным последствиям. Очень важно в это время поддерживать мир в семье и на работе", – призвала известный нумеролог Людмила Савина.

В этот период рекомендуется:

  • избегать конфликтов;
  • заниматься самоанализом;
  • избавляться от вредных привычек;
  • завершать старые дела/проекты.

Существует также рекомендация "избавляться от ненужных вещей и бесперспективных отношений" – но здесь стоит помнить о правиле "торопиться не стоит" и "не рубить с плеча": можно принять решение на этот счет, но с его реализацией стоит подождать хотя бы недельку.

Лунное затмение 21 января 2019: что нельзя делать

В это время стоит быть крайне осторожным:

  • в вопросах финансов: не планировать дорогих покупок, крупных финансовых сделок и пр.;
  • провоцировать окружающих на негатив: сейчас не время для злорадства и самодовольства;
  • в вопросах здоровья: следите за тем, чтобы не переутомляться как на работе, так и на тренировках, дома;
  • по возможности отложить медицинские и просто косметические операции и другие хирургические вмешательства.

Коридор затмений 2019: Джйотиш

Согласно ведическому учению Тантра-Джйотиш рекомендуется:

  • не смотреть на само затмение (и просто на закат Солнца – тоже);
  • по возможности не выходить из дому и избегать скоплений людей (особенно беременным) – лучше переждать в помещении само затмение (три часа до и три часа после);
  • три часа до и три часа после не есть. Вообще в этот день из рациона рекомендуют убрать алкоголь, мясо, рыбу, сигареты и влияющие на сознание вещества (лечебную марихуану в странах, где это разрешается, в этот день лучше не употреблять);
  • не принимать важные решения;
  • заниматься сексом;
  • стричь ногти и волосы в день самого затмения.

Джйотиш советует во время затмения просто отдыхать или медитировать (как вариант – заниматься другими практиками для развития Духа).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
лунное затмение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:15
В России оценили вероятность войны с Украиной после запуска Северного потока-2
16:02
Самое кровавое на 18 лет: чем опасно лунное затмение 21 января 2019 и что делать – от стрижки до секса Видео
15:53
В Украине заявили об опасной ситуации с зарплатами "в конвертах"
15:40
"Вода наша": На Виннитчине чиновник на Крещение поскандалил со священниками бывшей УПЦ МП
15:30
"Чуда не будет": на ОПЗ заявили о последней попытке запуска производства Видео
15:23
Киву выдвинули кандидатом в президенты
14:59
"Поможет только Бог": Der Spiegel жестко высмеял "томос-тур" Порошенко
14:54
Готовьтесь к непогоде: синоптик рассказала о мощном циклоне со снегопадами Видео
14:42
Эротика в полумраке: в Сеть "выложили" серию классических фото с обнаженными моделями Фото
14:21
"Соски-стеклорезы": Волочкову разнесли за фото обвисшей груди без лифчика
13:46
Врачи махнули рукой: звезда 90-х рассказал о страшной болезни Видео
13:27
"Как будто беременна. Это знак": Настя Каменских заинтриговала поклонников откровенным снимком
13:08
Смертельное восхождение: на Львовщине в горах погиб турист, еще один попал в больницу с обморожениями Видео
12:45
Полное затмение Луны: астроном назвал точное время кровавого Суперлуния Видео
12:07
Снег и гололед: стало известно о серьезном ухудшении погоды в Киеве и области Видео
11:41
Бежал в Крым: в США выдали "сенсацию" об отставке Трампа Видео
11:28
"Повернулась попой": Ирина Шейк позировала в чулках и без трусов - опубликованы фото
11:24
Стало известно число приходов УПЦ МП, присоединившихся к Православной церкви Украины Видео
11:14
В Киеве провели акцию с гробом к годовщине расстрелов на Майдане: опубликованы фото Фото
10:55
"Он мне не нужен": стала известна причина срыва трансфера Коноплянки в Бешикташ Видео
10:46
Сиськи - уровень "Бог" : Седокова возбудила фанатов громадным бюстом на фото
10:31
Дегенеративная Республика Германия: как великая страна превратилась в подстилку Путина мнение
10:21
В УПЦ МП пожаловались на "захват" храма на Тернопольщине Видео
10:14
"По шелчку пальцев": Эксперт рассказал, как Путин может занять Кремль еще на один срок
09:48
В Эстонии придумали, какими военным методами нужно сдерживать Россию
09:27
Настя Рыбка обратилась к олигарху Дерипаске с мольбой о прощении: опубликовано видео
08:50
Дима Билан и Полина Гагарина угодили в ловушку мошенников
08:44
Почему Путину так важно отдать Курилы Японии мнение
08:36
Политтехнолог рассказал, после чего может начаться война Украины с Россией
08:12
Стало известно, с какой звездой Голливуда Питт закрутил новый роман
08:00
Тесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццы Видео
07:55
"Тупо вымывают деньги": Беглый боевик рассказал, как россияне и террористы хозяйничают на Донбассе
07:41
Как похудеть после праздников: японская диета Видео
07:25
На Львовщине на популярном курорте случилось массовое отравление: подробности
07:10
"Путин-2": эксперт объяснил, почему Россия будет вынуждена вернуть Крым Видео
06:59
Что ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и Зеленского мнение
06:38
"Интим без перерыва": стало известно, какие знаки Зодиака сильнее всего любят секс
06:18
Лунное затмение 21 января 2019 года: для кого опасна Кровавая луна
06:01
Глобальные разрушения: Земле угрожает столкновение с гигантским астероидом Видео
05:33
Все только начинается: астролог рассказал, что ждет Гройсмана в политике
04:50
Радикальный сценарий: Горбулин предупредил о подготовке РФ к войне Видео
04:06
Стало известно, чем опасны секс-роботы для человеческих браков
03:11
"Полный вакуум": блогер рассказал, как Россия превращается в Северную Корею
02:07
Нас все менше: в Украине смертность превысила рождаемость вдвое
01:14
Ученые выяснили, как связаны секс и карьерный рост людей
01:00
Российская оппозиционерка назвала двух возможных наследников Путина Видео
00:28
Почему не умываются и что пить в Иванов день: приметы и традиции праздника Иоанна Крестителя
19 января, суббота
23:53
Популярный провайдер оставил абонентов без интернета по всей Украине
23:23
Подмена свидетеля: украинский политзаключенный рассказал о подлости российских силовиков Видео
22:55
"Поддержка союзников": в Черное море направляется американский ракетный эсминец Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять