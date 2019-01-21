Уже идет к концу: видеотрансляция лунного затмения 21 января и первые фото

Кровавое лунное затмение 21 января - первое фото / Getty Images

21 января Землю накрыло кровавое лунное затмение.

Оно окончится в 09.48 по киевскому времени, так что времени полюбоваться редким астрономическим явлением осталось немного. К слову, следующее аналогичное Суперлуние можно будет наблюдать лишь в 2037 году.

Лунное затмение 21 января: видеотрансляция

Смотрите видеотрансляцию лунного затмения из 6 точек планеты- Москвы, Берлина, Рима, Лондона, Нью-Йорка и Буэнос-Айрэса. Начало видеотрансляции - 04.30 по киевскому времени.

Лунное затмение 21 января 2019: влияние

Влияние затмения начинается за неделю до самого события и длится затем еще неделю, затихая постепенно. Подробнее читайте в нашем материале Самое кровавое на 18 лет: чем опасно лунное затмение 21 января 2019 и что делать – от стрижки до секса.

Затмение 21 января: первые фото

В соцсетях пользователи уже делятся первыми изображениями первого же лунного затмения 2019.