Уже идет к концу: видеотрансляция лунного затмения 21 января и первые фото

Влияние затмения длится затем еще неделю после самого события.
21 января Землю накрыло кровавое лунное затмение.
Оно окончится в 09.48 по киевскому времени, так что времени полюбоваться редким астрономическим явлением осталось немного. К слову, следующее аналогичное Суперлуние можно будет наблюдать лишь в 2037 году.
Лунное затмение 21 января: видеотрансляция
Смотрите видеотрансляцию лунного затмения из 6 точек планеты- Москвы, Берлина, Рима, Лондона, Нью-Йорка и Буэнос-Айрэса. Начало видеотрансляции - 04.30 по киевскому времени.
Лунное затмение 21 января 2019: влияние
Влияние затмения начинается за неделю до самого события и длится затем еще неделю, затихая постепенно. Подробнее читайте в нашем материале Самое кровавое на 18 лет: чем опасно лунное затмение 21 января 2019 и что делать – от стрижки до секса.
Затмение 21 января: первые фото
В соцсетях пользователи уже делятся первыми изображениями первого же лунного затмения 2019.
#EclipseLunar New York #MoonEclipsehttps://t.co/ODlE2uYKUPpic.twitter.com/7XDZmRBhtq— Puro Mame (@EsPuroMame) 21 января 2019 г.
Lunar Eclipse : 21January 2019— Abhinav Mishra? (@_SrAbhinav) 21 января 2019 г.
View of lunar eclipse
Bloody ? Moon#LunarEclipse#BloodyMoon #चंद्रग्रहण #MoonEclipse#Moon#AbhinavMishrapic.twitter.com/O751LqkcIr
I love to stare at the Moon ?— Mina ? (@xMina1982) 21 января 2019 г.
bad quality ?#moon#MoonEclipse#moonchildpic.twitter.com/hMQptg0e0D
I took this moments ago. #SuperBloodWolfMoon#MoonEclipsepic.twitter.com/qTGU2UbdH7— eduardo (@ed_rngl11) 21 января 2019 г.
We're born in the Moonlight ?#MoonEclipse@BTS_twtpic.twitter.com/pFhMWQyyqR— Chimmy•???????? (@Chimmy_21) 21 января 2019 г.