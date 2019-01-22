Ученые рассказали, как можно поправить здоровье регулярным сексом

Секс и здоровье. Иллюстративное фото / newformat.info

Группа ученых из Королевского университета в городе Белфаст (Ирландия, Великобритания) доказала, что постоянные занятия любовью снижают риск серьезных заболеваний, а также облегчают симптомы уже имеющихся болезней.

Как сообщают западные специализированные СМИ, постоянный секс у мужчин в возрасте от 40 до 55 лет заметно уменьшает возможность возникновения болезней сердца и сосудов. "Мотор организма" во время занятий интимом начинает работать максимально активно, что и приводит к более сильному кровотоку. Тот в свою очередь, раскрывает даже самые маленькие капилляры, а также приводит к появлению новых.

Кроме того, секс − хорошее вспомогательное средство для поддержания нормального уровня инсулина в организме для людей, страдающих от сахарного диабета.

Также постоянный интим полезен для улучшения памяти, для повышения настроения и для снятия напряжения в мышцах.

Напомним, ранее ученые выяснили, как именно влияет на организм мужчин и женщин регулярный секс. Кроме того, они рассказали, чем люди могут заменить занятия сексом.