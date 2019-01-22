Врачи выяснили, почему людей неудержимо тянет заниматься сексом

Секс. Иллюстративное фото / МК

Команда канадских ученых установила причины, из-за которых мужчин и женщин безудержно тянет заняться сексом.

Как сообщают западные специализированные СМИ, в эксперименте были задействованы более сотник добровольцев обоих полов.

Оказалось, что люди занимаются сексом не только для получения интимного опыта и удовольствия (как считалось ранее).

Оказывается, интим практикуют для того, чтобы снять эмоциональное напряжение, а также для того, чтобы повысить свой статус в обществе или ради мести бывшим возлюбленным.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, когда людей чаще всего тянет на секс, а также о том, когда лучше всего практиковать интим ради зачатия детей.