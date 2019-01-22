Раскрыты темные секреты трех знаков Зодиака

Три знака Зодиака имеют темные секреты / rabstol.net

У трех знаков Зодиака — двух огненных и одного водного — Лев, Скорпион и Стрелец соответственно, есть темный секрет.

Люди, рожденные под знаком Лев, терпеть не могут чужое эго, сообщает themindsjournal.com.

Издание утверждает, что Львы любят внимание, хотят, чтобы оно всегда было обращено на них, и не готовы им с кем-то делиться.

Скорпион — скрытный и отдает предпочтение находиться от людей немного подальше, на безопасном расстоянии. Скорпионы стараются быть наблюдателями, а нападают только тогда, когда их вынуждают.

Читайте также"Нож в спину": астрологи назвали отъявленных изменников и предателей среди знаков ЗодиакаСтрелец является вольной птицей, представителей этого знака расстраивает, когда их пытаются обременить обязательствами.

Рожденные под этим знаком люди способны сильно любить, но, если дело доходит до обязательств, они хотят куда-то сбежать. Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.