Астероид-убийца: стала известна дата апокалипсиса

Земле угрожает новый астероид / sun-news

По словам ассистента кафедры физической информатики и атомно-молекулярной физики БГУ, астронома Виктора Малыщица, астероидная опасность для Земли на самом деле существует.

"Хотя и не в таких трагичных масштабах, как это зачастую преподносится в СМИ. На данный момент непосредственной угрозы существованию Земли нет. Путь всех зарегистрированных астероидов пролегает достаточно далеко от нас. Но проблема в том, что даже при суперсовременной технике мы не можем с абсолютной точностью рассчитывать траектории движения небесных тел, на которые оказывают влияние самые разные факторы", - подчеркнул он.

Как пишет sb.by, астероид-убийца Земли — "2002 NT7" — отнесли к группе аполлонов — в какой-то момент он пересекает орбиту Земли и Марса. Сразу после открытия этого объекта ему присвоили положительный рейтинг 0,06 по Палермской шкале оценки технической опасности. Обычному человеку эти цифры вряд ли что-то скажут, но это не весело. Впрочем, уже через месяц, значение упало до минус 0,25. А в августе 2002 года "2002 NT7" был и вовсе удален из Sentry Risk Table — системы мониторинга опасных для Земли объектов. При этом СМИ уже успели "зафиксировать" дату его столкновения с Землей — 1 февраля 2019 года.

"В то время как уточненная информация о том, что 13 февраля объект благополучно пролетит в 61 миллионе километров от Земли (это весьма солидное расстояние даже для теоретической угрозы катаклизма) и никакой угрозы не представляет, понятное дело, обывателей уже не интересовала", - подчеркивает издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Земле угрожает столкновение с гигантским астероидом.