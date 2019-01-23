Ученый рассказал, как секс влияет на женское здоровье и ум

Секс. Иллюстративное фото / Рамблер/женский

Регулярная и качественная интимная близость отлично влияет на здоровье и умственные способности женщин.

Об этом рассказал известный врач-сексолог Александр Полеев, сообщает портал "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, во время полового возбуждения улучшаются нейронные связи в женском мозгу.

Кроме того, поскольку благодаря интимной близости всерьез учащается дыхание, то улучшается вентиляция легких — в том числе участков, обычно в этом не задействованных. В результате органы дыхания очищается от возбудителей вирусов.

Аналогичная ситуация происходит и с женскими гениталиями - благодаря усиленному притоку крови.

Напомним, ранее ученые рассказали, почему женщины больше мужчин нуждаются в сексе. Позднее стало известно, почему некоторые дамы не могут получить истинное наслаждение от секса.