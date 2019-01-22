Ученые рассказали, как ГМО-продукты влияет на организм человека

Исследование ГМО-продуктов / ТАСС

Поскольку в среднем люди каждый день употребляют более 100 трлн чужеродных генов, то вместе с ними в организм попадают и элементы ДНК из генномодифированных продуктов.

Такое сообщение опубликовал портал "Известия". По словам ученых, чужеродные гены, попадавшие в тело вместе с ГМО-продуктами, практически не способны воздействовать на человека - поскольку не могут встраиваться в геном.

Соответственно, продовольствие, созданное с использованием генетически модифицированных организмов, ничуть не вреднее обычной. По словам специалистов, в настоящее время его получают с помощью редактора CRISPR/Cas9, обеспечивающего безопасность ГМО-продуктов.

Кроме того, эксперты в сфере ГМО-технологий утверждают, что на данный момент исследований на живых существах, которые бы подтвердили возможность проникновения в организм чужеродных ДНК, в должном масштабе не проводились и не организовывались.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине отменили маркировку "без ГМО" на продовольствии.