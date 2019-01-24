"Необычный ангел-хранитель": какие знаки Зодиака под особой защитой

24 января 2019, 06:33

Стрельцы в душе остаются маленькими детьми, и они получают подарки от судьбы.

Некоторые знаки Зодиака находятся под защитой особого ангела-хранителя
Три знака Зодиака находятся под защитой особого ангела-хранителя / rabstol.net

Три из 12 знаков Зодиака — Близнецы, Дева и Стрелец — находятся под особой защитой высших сил, под крылом необычного ангела-хранителя.

Людей, рожденных под этими знаками, сопровождает удача, и они выходят сухими из воды при разных обстоятельствах, сообщает Карманный гороскоп.

Близнецов называют баловнями судьбы, зачастую у них все получается просто и легко. Представители этого знака умеют появляться в нужное время в нужном месте. Высшие силы якобы помогают Близнецам в том, чтобы их заметили необходимые люди.

Девам присущи трудолюбие, порядочность, желание все делать по правилам. Также у Дев хорошо развита интуиция, и она часто помогает им избегать конфликтных и щекотливых ситуаций. Астрологи утверждают, что судьба оберегает их от страшных жизненных ситуаций. 

Читайте также"Нож в спину": астрологи назвали отъявленных изменников и предателей среди знаков ЗодиакаСтрельцам очень часто улыбается удача, для осуществления своей мечты им не приходится выкладываться на 100%, поскольку обстоятельства зачастую складываются для них благоприятно.

Рожденные под этим знаком люди в душе остаются маленькими детьми, которые ждут сюрпризов и подарков, и высшие силы им их якобы преподносят. Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.

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гороскоп Зодиак
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