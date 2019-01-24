Как похудеть правильно: диета Магги

24 января 2019, 07:32

Не стоит верить в то, что без труда можно быстро похудеть.

Описаны особенности диеты Магги
Главред описал особенности диеты Магги / "Хроника.инфо"

Уже прошли затяжные новогодние праздники, и для многих стал актуален вопрос, как похудеть в домашних условиях.

Прежде всего, нужно поставить цель — избавиться от лишнего веса, и понять, как похудеть правильно.

В рекламных слоганах многих средств для похудения звучит одно и то же обещание — похудеть быстро, похудеть без диет.

Стоит ли вестись на такие обещания — личное дело каждого, но факт остается фактом — быстро потерять вес можно за счет выведения из тела жидкости, разрушения мышечной ткани, но не за счет избавления от жира.

Жир в организме является энергетической заначкой, и для того, чтобы начать из нее черпать ресурсы, нужно несколько условий — правильный режим питания (диета) и физические нагрузки.

Читайте такжеСпортивный врач назвал главного врага похуденияПоэтому не стоит искать вариантов, как похудеть без диет. Для того, чтобы похудеть быстро, похудеть правильно, нужно объединить правильную диету с подходящими физическими нагрузками.   

Сейчас популярна диета Магги, поэтому Главред решил разобраться, как питаться, сидя на этой диете.

Диета Магги

В диете Магги основным продуктом являются яйца, поэтому ее еще называют яичной диетой. При соблюдении диеты Магги нужно питаться три раза в день — запланировать завтрак, обед и ужин (перекусывать нельзя).

Есть нужно строго в одно и то же время. На диете Магги нужно пить много воды (не меньше 2 литров в день). Также, не зависимо от приема пищи, можно пить чай, кофе и молоко. Сахар, соль и приправы не запрещены, но для лучшего эффекта от диеты их употребление стоит уменьшить.

Диета Магги рассчитана на 4 недели, считается, что за это время можно сбросить 10-15 килограмм.

Диета Магги, рацион на четыре недели

Диета Магги, первая неделя

На завтрак в первую неделю диеты Магги рекомендуют есть 2 сваренных вкрутую яйца и половинку грейпфрута или апельсина (употребление фруктов нужно чередовать).

Диета Магги, понедельник

Обед: можно съесть один вид фруктов, но столько, сколько захотите (например, выберете или яблоки, или груши, или киви, или апельсины); 

Ужин: отварное, жареное или запеченное мясо (нельзя есть только баранину).

Диета Магги, вторник

Обед: курятина, приготовленная любым способом (можно съесть столько, сколько захотите);

Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец, подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, а также апельсин или грейпфрут.

Диета Магги, среда

Обед: подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, сыр (должен быть нежирным) и помидоры;

Ужин: отварное, жареное или запеченное мясо (нельзя есть только баранину).

Диета Магги, четверг

Обед: можно съесть один вид фруктов, но столько, сколько захотите (например, выберете или яблоки, или груши, или киви, или апельсины);

Ужин: нежирное мясо, приготовленное любым способом, 2 яйца, сваренных вкрутую, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец.

Диета Магги, пятница

Обед: 2 некрутых яйца и овощи на пару (можно приготовить стручковую фасоль, кабачки, морковь или зеленый горошек);

Ужин: белая рыба (можно сварить, запечь или пожарить), салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец, а также рекомендуют съесть грейпфрут или апельсин.

Диета Магги, суббота

Обед: можно съесть один вид фруктов, но столько, сколько захотите (например, выберете или яблоки, или груши, или киви, или апельсины);

Ужин: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец.

Диета Магги, воскресенье

Обед: курятина, приготовленная любым способом, помидоры, овощи на пару (можно приготовить стручковую фасоль, кабачки, морковь или зеленый горошек), апельсин;

Ужин: овощи на пару (можно приготовить стручковую фасоль, кабачки, морковь или зеленый горошек).

Диета Магги, вторая неделя

На протяжении второй недели диеты Магги также рекомендуют есть 2 яйца, сваренных вкрутую, и половину грейпфрута или апельсина (употребление фруктов нужно чередовать).

Диета Магги, понедельник

Обед: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец;

Ужин: 2 яйца, сваренных всмятку, грейпфрут, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы, сладкий перец.

Диета Магги, вторник

Обед: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладки перец;

Ужин: 2 яйца, сваренных всмятку, грейпфрут.

Диета Магги, среда

Обед: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, салат из огурцов;

Ужин: 2 яйца, сваренных всмятку, грейпфрут.

Диета Магги, четверг

Обед: 2 яйца, сваренных всмятку, сыр (должен быть нежирным) и овощи, приготовленные на пару (стручковая фасоль, кабачки, морковь, зеленый горошек);

Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую.

Диета Магги, пятница

Обед: любая рыба (можно сварить, запечь или пожарить);

Ужин: 2 яйца, сваренных всмятку.

Диета Магги, суббота

Обед: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, помидоры и апельсин;

Ужин: салат из свежих фруктов, можно использовать мандарины, апельсины, яблоки.

Диета Магги, воскресенье

Обед: курятина, приготовленная любым способом (можно съесть столько, сколько захотите), помидоры, овощи, приготовленные на пару (стручковая фасоль, кабачки), и грейпфрут;

Ужин: курятина, приготовленная любым способом, помидоры, овощи на пару и грейпфрут.

Диета Магги, третья неделя

Диета Магги, понедельник: на завтрак, обед и ужин рекомендуют есть только фрукты (нельзя есть виноград и бананы).

Диета Магги, вторник: на завтрак, обед и ужин нужно есть сырые, отварные или приготовленные на пару овощи (нельзя есть картофель).

Диета Магги, среда: на завтрак, обед и ужин рекомендуют есть фрукты (нельзя есть виноград и бананы).

Диета Магги, четверг: на завтрак, обед и ужин можно есть рыбу, приготовленную разными способами, капусту или листья салата, а также другие овощи, кроме картофеля.

Диета Магги, пятница: на завтрак, обед и ужин рекомендуют есть нежирное мясо или курятину, а также сырые, вареные или приготовленные на пару овощи (нельзя есть картофель).

Диета Магги, суббота и воскресенье: на завтрак, обед и ужин можно есть любые фрукты, кроме винограда и бананов.

Диета Магги, четвертая неделя

Диета Магги, понедельник: на завтрак обед и ужин нужно распределить куриное филе (можно приготовить разными способами), подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, банку консервированного тунца, 4 помидора, 4 огурца и грейпфрут.

Диета Магги, вторник: на завтрак обед и ужин нужно распределить 4 кусочка нежирного мяса (можно приготовить разными способами), подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, 3 помидора, 4 огурца, яблоко и апельсин. 

Диета Магги, среда: на завтрак обед и ужин рекомендуют распределить 200 граммов сыра (должен быть нежирным), одну столовую ложку творога, овощи (можно есть все, кроме картофеля), 2 помидора, 3 огурца и апельсин.

Диета Магги, четверг: на завтрак обед и ужин нужно распределить куриное филе, подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, 3 помидора, 1 огурец и грейпфрут.

Диета Магги, пятница: 2 яйца, сваренных вкрутую, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладки перец, также нужно включить в рацион 3 помидора и грейпфрут.

Диета Магги, суббота: 2 куриных филе (можно приготовить разными способами), 100 граммов творога (должен быть нежирным), 1 стакан простокваши, 2 помидора, 2 огурца, апельсин.

Диета Магги, воскресенье: банка консервированного тунца, подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, овощи (нельзя есть картофель), 2 помидора, 2 огурца, 2 столовые ложки творога (должен быть нежирным) и грейпфрут.

Также пользуется популярностью японская диета, в ней основные продукты — нежирные белки, овощи и фрукты. Сидя на японской диете, нельзя использовать сахар и приправы, но продукты иногда можно и даже нужно немного подсаливать. Японская диета рассчитана на две недели, за это время можно потерять до 8 килограммов веса.

Читайте такжеАнита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похуденияНе менее известна, чем японская диета, и диета Дюкана. От диеты Магги и японской диеты диета Дюкана отличается тем, что при ее соблюдении нельзя есть фрукты, но обязательно раз в день нужно съедать ложку овсяных отрубей.

Кроме того, многих желающих похудеть после праздников интересует гречневая диета. Гречневой диеты рекомендуют придерживаться неделю.

Гречку для этой диеты нужно запаривать — крупу заливают кипятком, укутывают кастрюлю и оставляют на ночь. Если человек решил сесть на гречневую диету, то гречку ему придется есть целую неделю шесть раз вдень (ужинать не стоит позже, чем за 4 часа до сна).

Считается, что возможно похудение с помощью соды, точнее — коктейлей из нее. Для приготовления содового коктейля для похудения нужно в стакане воды растворить чайную ложку соды.

Напиток для похудения рекомендуют пить на протяжении 14 дней на голодный желудок и за 30 минут до еды.

Соде приписывают ряд полезных для организма свойств — способность выводить токсины, бороться с жировыми клетками, ускорять обмен веществ, а также убирать воспаления кожи.

Стоит обратить внимание на то, что диеты и другие методы для похудения рассчитаны на здоровых людей. Беременным и людям с проблемами со здоровьем перед тем, как сесть на диету или испробовать какой-то новый метод для похудения, стоит проконсультироваться с врачом.Ранее абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер Слава Галицкий говорил Главреду, что есть несколько правил эффективного похудения, главное из них, золотое — не есть после 18:00.

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