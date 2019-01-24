Как похудеть правильно: диета Магги

Не стоит верить в то, что без труда можно быстро похудеть.
Уже прошли затяжные новогодние праздники, и для многих стал актуален вопрос, как похудеть в домашних условиях.
Прежде всего, нужно поставить цель — избавиться от лишнего веса, и понять, как похудеть правильно.
В рекламных слоганах многих средств для похудения звучит одно и то же обещание — похудеть быстро, похудеть без диет.
Стоит ли вестись на такие обещания — личное дело каждого, но факт остается фактом — быстро потерять вес можно за счет выведения из тела жидкости, разрушения мышечной ткани, но не за счет избавления от жира.
Жир в организме является энергетической заначкой, и для того, чтобы начать из нее черпать ресурсы, нужно несколько условий — правильный режим питания (диета) и физические нагрузки.
Читайте такжеСпортивный врач назвал главного врага похуденияПоэтому не стоит искать вариантов, как похудеть без диет. Для того, чтобы похудеть быстро, похудеть правильно, нужно объединить правильную диету с подходящими физическими нагрузками.
Сейчас популярна диета Магги, поэтому Главред решил разобраться, как питаться, сидя на этой диете.
Диета Магги
В диете Магги основным продуктом являются яйца, поэтому ее еще называют яичной диетой. При соблюдении диеты Магги нужно питаться три раза в день — запланировать завтрак, обед и ужин (перекусывать нельзя).
Есть нужно строго в одно и то же время. На диете Магги нужно пить много воды (не меньше 2 литров в день). Также, не зависимо от приема пищи, можно пить чай, кофе и молоко. Сахар, соль и приправы не запрещены, но для лучшего эффекта от диеты их употребление стоит уменьшить.
Диета Магги рассчитана на 4 недели, считается, что за это время можно сбросить 10-15 килограмм.
Диета Магги, рацион на четыре недели
Диета Магги, первая неделя
На завтрак в первую неделю диеты Магги рекомендуют есть 2 сваренных вкрутую яйца и половинку грейпфрута или апельсина (употребление фруктов нужно чередовать).
Диета Магги, понедельник
Обед: можно съесть один вид фруктов, но столько, сколько захотите (например, выберете или яблоки, или груши, или киви, или апельсины);
Ужин: отварное, жареное или запеченное мясо (нельзя есть только баранину).
Диета Магги, вторник
Обед: курятина, приготовленная любым способом (можно съесть столько, сколько захотите);
Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец, подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, а также апельсин или грейпфрут.
Диета Магги, среда
Обед: подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, сыр (должен быть нежирным) и помидоры;
Ужин: отварное, жареное или запеченное мясо (нельзя есть только баранину).
Диета Магги, четверг
Обед: можно съесть один вид фруктов, но столько, сколько захотите (например, выберете или яблоки, или груши, или киви, или апельсины);
Ужин: нежирное мясо, приготовленное любым способом, 2 яйца, сваренных вкрутую, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец.
Диета Магги, пятница
Обед: 2 некрутых яйца и овощи на пару (можно приготовить стручковую фасоль, кабачки, морковь или зеленый горошек);
Ужин: белая рыба (можно сварить, запечь или пожарить), салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец, а также рекомендуют съесть грейпфрут или апельсин.
Диета Магги, суббота
Обед: можно съесть один вид фруктов, но столько, сколько захотите (например, выберете или яблоки, или груши, или киви, или апельсины);
Ужин: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец.
Диета Магги, воскресенье
Обед: курятина, приготовленная любым способом, помидоры, овощи на пару (можно приготовить стручковую фасоль, кабачки, морковь или зеленый горошек), апельсин;
Ужин: овощи на пару (можно приготовить стручковую фасоль, кабачки, морковь или зеленый горошек).
Диета Магги, вторая неделя
На протяжении второй недели диеты Магги также рекомендуют есть 2 яйца, сваренных вкрутую, и половину грейпфрута или апельсина (употребление фруктов нужно чередовать).
Диета Магги, понедельник
Обед: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладкий перец;
Ужин: 2 яйца, сваренных всмятку, грейпфрут, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы, сладкий перец.
Диета Магги, вторник
Обед: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладки перец;
Ужин: 2 яйца, сваренных всмятку, грейпфрут.
Диета Магги, среда
Обед: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, салат из огурцов;
Ужин: 2 яйца, сваренных всмятку, грейпфрут.
Диета Магги, четверг
Обед: 2 яйца, сваренных всмятку, сыр (должен быть нежирным) и овощи, приготовленные на пару (стручковая фасоль, кабачки, морковь, зеленый горошек);
Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую.
Диета Магги, пятница
Обед: любая рыба (можно сварить, запечь или пожарить);
Ужин: 2 яйца, сваренных всмятку.
Диета Магги, суббота
Обед: отварное, жареное или запеченное нежирное мясо, помидоры и апельсин;
Ужин: салат из свежих фруктов, можно использовать мандарины, апельсины, яблоки.
Диета Магги, воскресенье
Обед: курятина, приготовленная любым способом (можно съесть столько, сколько захотите), помидоры, овощи, приготовленные на пару (стручковая фасоль, кабачки), и грейпфрут;
Ужин: курятина, приготовленная любым способом, помидоры, овощи на пару и грейпфрут.
Диета Магги, третья неделя
Диета Магги, понедельник: на завтрак, обед и ужин рекомендуют есть только фрукты (нельзя есть виноград и бананы).
Диета Магги, вторник: на завтрак, обед и ужин нужно есть сырые, отварные или приготовленные на пару овощи (нельзя есть картофель).
Диета Магги, среда: на завтрак, обед и ужин рекомендуют есть фрукты (нельзя есть виноград и бананы).
Диета Магги, четверг: на завтрак, обед и ужин можно есть рыбу, приготовленную разными способами, капусту или листья салата, а также другие овощи, кроме картофеля.
Диета Магги, пятница: на завтрак, обед и ужин рекомендуют есть нежирное мясо или курятину, а также сырые, вареные или приготовленные на пару овощи (нельзя есть картофель).
Диета Магги, суббота и воскресенье: на завтрак, обед и ужин можно есть любые фрукты, кроме винограда и бананов.
Диета Магги, четвертая неделя
Диета Магги, понедельник: на завтрак обед и ужин нужно распределить куриное филе (можно приготовить разными способами), подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, банку консервированного тунца, 4 помидора, 4 огурца и грейпфрут.
Диета Магги, вторник: на завтрак обед и ужин нужно распределить 4 кусочка нежирного мяса (можно приготовить разными способами), подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, 3 помидора, 4 огурца, яблоко и апельсин.
Диета Магги, среда: на завтрак обед и ужин рекомендуют распределить 200 граммов сыра (должен быть нежирным), одну столовую ложку творога, овощи (можно есть все, кроме картофеля), 2 помидора, 3 огурца и апельсин.
Диета Магги, четверг: на завтрак обед и ужин нужно распределить куриное филе, подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, 3 помидора, 1 огурец и грейпфрут.
Диета Магги, пятница: 2 яйца, сваренных вкрутую, салат, в который входит морковь, помидоры, огурцы и сладки перец, также нужно включить в рацион 3 помидора и грейпфрут.
Диета Магги, суббота: 2 куриных филе (можно приготовить разными способами), 100 граммов творога (должен быть нежирным), 1 стакан простокваши, 2 помидора, 2 огурца, апельсин.
Диета Магги, воскресенье: банка консервированного тунца, подсушенный кусочек зернового хлеба или тост, овощи (нельзя есть картофель), 2 помидора, 2 огурца, 2 столовые ложки творога (должен быть нежирным) и грейпфрут.
Также пользуется популярностью японская диета, в ней основные продукты — нежирные белки, овощи и фрукты. Сидя на японской диете, нельзя использовать сахар и приправы, но продукты иногда можно и даже нужно немного подсаливать. Японская диета рассчитана на две недели, за это время можно потерять до 8 килограммов веса.
Читайте такжеАнита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похуденияНе менее известна, чем японская диета, и диета Дюкана. От диеты Магги и японской диеты диета Дюкана отличается тем, что при ее соблюдении нельзя есть фрукты, но обязательно раз в день нужно съедать ложку овсяных отрубей.
Кроме того, многих желающих похудеть после праздников интересует гречневая диета. Гречневой диеты рекомендуют придерживаться неделю.
Гречку для этой диеты нужно запаривать — крупу заливают кипятком, укутывают кастрюлю и оставляют на ночь. Если человек решил сесть на гречневую диету, то гречку ему придется есть целую неделю шесть раз вдень (ужинать не стоит позже, чем за 4 часа до сна).
Считается, что возможно похудение с помощью соды, точнее — коктейлей из нее. Для приготовления содового коктейля для похудения нужно в стакане воды растворить чайную ложку соды.
Напиток для похудения рекомендуют пить на протяжении 14 дней на голодный желудок и за 30 минут до еды.
Соде приписывают ряд полезных для организма свойств — способность выводить токсины, бороться с жировыми клетками, ускорять обмен веществ, а также убирать воспаления кожи.
Стоит обратить внимание на то, что диеты и другие методы для похудения рассчитаны на здоровых людей. Беременным и людям с проблемами со здоровьем перед тем, как сесть на диету или испробовать какой-то новый метод для похудения, стоит проконсультироваться с врачом.Ранее абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер Слава Галицкий говорил Главреду, что есть несколько правил эффективного похудения, главное из них, золотое — не есть после 18:00.