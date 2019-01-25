Ученые рассказали, как предпочтения в еде влияют на секс

Еда и секс. Иллюстративное фото / Katoga.livejournal

В США группа ученых нашла интересную связь межу предпочтениями в пище человека и его образом жизни.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного американского издания New York Post.

По их данным, в исследовани участвовали около 2 тысяч жителей США. Они отвечали на вопросы по поводу своей жизни, а также предпочтений в пищу. Оказалось, что любители острых/приперченных блюд склонны вести более насыщенную жизнь - в первую очередь половую.В среднем они занимаются сексом 5,3 раза в месяц против 3,2 раза у людей, которые не любят острую пищу.

Напомним, ранее врачи рассказали, какая еда начисто отбивает тягу к сексу.