Ученые выяснили, почему люди сладострастно стонут во время секса

Секс и стоны / wpshoppe.com

В США группа ученых установила, что стоны, которые издают занимающиеся сексом люди, необходимы им для контроля интимного процесса.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ.Ученые установили, что стоны — изначально природный механизм, помогающий даме подтвердить своему партнеру, что он хороший любовник. Кроме того, стоны помогают мужчинам по-максимуме сосредоточиться на сексе.Другие ученые, участвовавшие в проекте, полагают, что в страстных стонах есть и физиологическая необходимость - вроде получение кислорода.

Партнеры, занимающиеся сексом, двигаются навстречу друг другу, должны четко дышать. И стоны помогают их вдохам и выдохам.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины стонут во время секса.