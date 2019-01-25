Пережить январь: астролог раскрыл, кому предстоят трудности и испытания

Павел Глоба дал новый астрологический прогноз / Vgorode

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, в гороскопе которых на январь 2019 года идет речь о трудностях и испытаниях.

Людям, родившимся под знаком Близнецов необходимо пережить непростой период. Следует быть готовыми к трудным ситуациям в начале года. Для Близнецов в январе сохраняется угроза того, что активизируются недоброжелатели, они будут пытаться помешать представителям этого знака. Павел Глоба посоветовал быть внимательнее в общении и не давать пустых обещаний.

Для Раков звезды расположатся в диссонансе, что не самым лучшим образом отразится на их эмоциональном состоянии и здоровье. Людей этого знака Зодиака будут преследовать проблемы, им нужно будет взять себя в руки и начать самостоятельно решать насущные вопросы. Астролог подчеркнул, что январь станет благоприятным временем для завершения ранее начатых дел и перехода к новым начинаниям.

И наконец, для Стрельцов звезды готовят позитивные перемены. Однако Павел Глоба предупредил, что в январе будет немало побочных эффектов, которые будут доставлять немало проблем Стрельцам. Он посоветовал контролировать свои эмоции, не стоит срываться и выяснять отношения. По его словам, это особенно касается личных отношений и близких людей. На конфликты стоит идти только в самых крайних ситуациях, когда совсем нет выхода, сообщает dailyhoro.ru.

Напомним, ранее Глоба рассказал, кого ждет удача в 2019 году.