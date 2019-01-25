В Сети опубликовали топ-5 самых "пламенных" секс-поз

25 января 2019, 04:02

Есть такие позы, от которых кровати не только ходят ходуном, но и практически пылает.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / Zakon.kz

Эксперты-сексологи составили топ-5 поз для занятий любовью, лучше всего подходящих для тех дам, которые любят подчиняться в кровати партнеру.

Такое сообщение опубликовало издание Космо.

Поза №1. "В плену у удовольствий". Партнер завязывает руки партнерше мягкой лентой и поднимает их над головой. А затем мягко доводит до оргазма с помощью рук, рта или секс-игрушки.

Поза №2. "Релакс и нет защиты". Дама садится на пятки и упирается животом на колени. Партнер чередует шлепки с оральными ласками, не позволяя избраннице при этом двигаться.

Поза №3. "Открытая книга". Легка модификация легендарной миссионерской позы, но с ногами партнеши, закинутыми на плечи партнера.

Поза №4. "Рестлинг". Слегка закрученные партнером руки и легкие шлепки по волосам. 

Поза №5. "Пип-шоу". Взаимомастурбация на виду друг у друга.

Напомним, ранее в США ученые выяснили, при какой секс-позе получается максимальный оргазм. Позднее врачи определили лучшую и худшую секс-позу для женщин.

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