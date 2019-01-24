Ученые изобрели новый способ предотвращения рака

Врачи-ученые. Иллюстративное фото / GoGetNews

Группа исследователей из Института Солка (штат Калифорния, США) отыскала способ предотвратить развитие онкологических заболеванийhttps://glavred.info/techno/10010174-uchenye-zayavili-o-poluchenii-100-no-effektivnoy-vakciny-protiv-raka.html через аутофагию (процесс поглощения и разрушения дефектных клеток).

Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-релизе на специализированном портале MedicalXpress.

В новой работе ученые продемонстрировали, что ключевую роль в гибели здоровых клеток играет не апоптоз (тип программируемой клеточной гибели), а именно аутофагия. Исследователи отключили этот процесс в кризисных клетках и обнаружили, что они продолжали размножение и накапливали серьезные повреждения в ДНК, характерные для онкологических заболеваний.

Также ученые выяснили, что отключение аутофагии в опухолях может быть действенным методом против развития онкологии, который использует этот процесс для получения энергии.

Соответственно, активация программируемой гибели клеток также помогает в борьбе с заболеванием.

Напомним, ранее ученые рассказали о способах профилактики рака, а также придумали новый способ быстрой диагностики рака.