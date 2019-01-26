"Правило бутерброда": эксперт объяснила, как преподносить негатив после секса

26 января 2019, 03:02

Не стоит льстить партнеру и обманывать его, отметила сексолог.

Сексолог посоветовала, что негатив после секса нужно преподносить осторожно
Негатив после секса нужно преподносить осторожно, посоветовала сексолог / Sibnet

Сексолог Наталия Ежова посоветовала, что в вопросе секса с критикой нужно быть осторожными — негатив нужно преподносить, используя правило бутерброда.

Во время секса важно говорить комплименты, но ни в коем случае не стоит обманывать и хвалить то, что вам не нравится, рассказала эксперт ТСН.

Издание добавило, что комплементы человеку необходимы, они повышают самооценку и даже стабилизируют давление.

"У нас сегодня был такой нежны секс, мне хотелось бы чтобы ты был, конечно, чуть-чуть побыстрее — мы вкладываем в серединку, ну в общем я сегодня очень удовлетворена. И когда мы этот негатив маленький вкладываем в серединку между комплиментами, мы прячем его…", — отметила собеседница.

По словам сексолога, если мы льстим, говорим неправду, то партнер будет делать то, что мы ему говорим. 

Ранее британские ученые и психологи провели исследование и пришла к выводу, что уже в ближайшем будущем секс-роботы станут причинами краха множества браков, в последние несколько лет все больше и больше людей во всем мире используют человекоподобных кукол для секса.

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секс комплимент
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