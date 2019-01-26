Убийцы здоровья: топ-5 продуктов, которые противопоказано хранить в холодильнике

Топ-5 продуктов, которые противопоказано хранить в холодильнике / 1zoom.ru

Эксперты составили топ-5 продуктов, которые после пребывания в холодильнике начинают представлять опасность для человеческого здоровья.

На последнем месте оказались цитрусовые. Их стоит хранить при комнатной температуре и съедать в течение нескольких дней после покупки.

На предпоследнем месте – чеснок: он не переносит холода: зубчики становятся мягкими и невкусными, а сами головки начинаются прорастать. Кроме того, подгнивая из-за холода, чеснок наполняет холодильник крайне неприятными запахами.

Читайте такжеДиетолог объяснила, какой шоколад полезенНе хранят в холодильнике и шоколад. После того, как плитку достали с холода, на ней образовывается белый налет, который в свою очередь плохо сказывается на вкусе и качестве продукта.

Мед хранят исключительно при комнатной температуре. В холодильнике мед теряет свои наиболее полезные свойства.

А больше всего хранение в холодильнике вредит хурме и гранатам. После такого хранения эти фрукты могут спровоцировать у человека кишечные расстройства и даже отравление.

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