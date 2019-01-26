Убийцы здоровья: топ-5 продуктов, которые противопоказано хранить в холодильнике

26 января 2019, 03:44

На последнем месте оказались цитрусовые.

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Топ-5 продуктов, которые противопоказано хранить в холодильнике / 1zoom.ru

Эксперты составили топ-5 продуктов, которые после пребывания в холодильнике начинают представлять опасность для человеческого здоровья.

На последнем месте оказались цитрусовые. Их стоит хранить при комнатной температуре и съедать в течение нескольких дней после покупки.

На предпоследнем месте – чеснок: он не переносит холода: зубчики становятся мягкими и невкусными, а сами головки начинаются прорастать. Кроме того, подгнивая из-за холода, чеснок наполняет холодильник крайне неприятными запахами.

Читайте такжеДиетолог объяснила, какой шоколад полезенНе хранят в холодильнике и шоколад. После того, как плитку достали с холода, на ней образовывается белый налет, который в свою очередь плохо сказывается на вкусе и качестве продукта.

Мед хранят исключительно при комнатной температуре. В холодильнике мед теряет свои наиболее полезные свойства.

А больше всего хранение в холодильнике вредит хурме и гранатам. После такого хранения эти фрукты могут спровоцировать у человека кишечные расстройства и даже отравление.

Ранее был назван топ-5 продуктов, которые медленно, но верно убивают человека. Для каждого из этих продуктов есть здоровая альтернатива.

Также ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.

Читайте такжеУченые назвали десерт, который лечит организмНапомним, назван топ-5 продуктов, которые противопоказаны людям после 40 лет. Если не следить за питанием – можно с годами нажить себе немало проблем.

В то же время составлен топ-4 "вредных" для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно. Если вы сидите на диете, то это не повод отказываться от хлебушка и картошечки.

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