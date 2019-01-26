Ученые назвали три способа уничтожения Земли

В США определись с тремя способами уничтожения Земли / World Economic Forum

Ученый из США – физик Пол М. Саттер – назвал три способа уничтожения Земли.

Способ первый предполагает отрывать от планеты по одному слою (в виде раскаленной магмы) и перемещать их в космическое пространство. Так как Земля по структуре своей напоминает огромную луковицу, то ее можно разрушить таким образом, используя точный математический расчет.

В частности, чтобы оторванный слой полностью утратил связь с силой притяжения, понадобится энергия 10 в 32 степени джоулей. Для сравнения: все человечество в 2013 году на работу всех существующих механизмов на планете употребило только 10 в 20 степени джоулей.

В итоге, теряя гравитацию, Земля разрушится, заявил Саттер.

Читайте такжеИнопланетный передатчик размером с планету: ученые зафиксировали таинственные сигналы из космосаДля способа второго понадобится мощнейший источник энергии. Пока на Земле нет достаточно сильного для этих целей объекта. Если же обходится теми, что уже есть – то есть использовать суммарный потенциал всех электростанций и солнечных батарей – то на уничтожение Земли понадобится 1 трлн лет.

Способ третий – время. Это, по сути, универсальный "убийца" всего живого. Сработает он и в отношении Земли. Чтобы ускорить процесс, Саттер предложил покрыть всю поверхность планеты солнечными элементами. Так она станет поглощать не часть солнечной радиации (как сейчас), а все 100%. Однако и в этом случае потребуется 18 трлн лет на реализацию задуманного.

Ранее стала известна дата апокалипсиса. Астероидная опасность для Земли существует, говорят ученые.

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