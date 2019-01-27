Топ-5 советов, которые сделают утренний секс незабываемым

Утро, в общем и целом, вполне себе хорошее время для качественного интима.
Порой лучше всего начинать свое утро не с чая/кофе под под булочку, а под яростный и экспрессивный секс.
Как сообщают медики, утренний секс повысит энергичность, снизит стресс и улучшит настроение, пишет портал Healthline.
Сексологи составили топ-5 советов, которые сделают интим в утренние часы незабываемым.
Совет №1. Распланировать время и завести будильник на 20 минут раньше обычного пробуждения - ну или час, если либидо буйствует - и наслаждаться сексом перед утренним душем.
Совет №2. Секс на кухне, на полу или попросту под струями утреннего душа/ в ванной.
Совет №3. Экономить энергию перед рабочим днем. Выбирать нужно позы, которые не отнимут много сил - "всадница" или "миссионерская" - и предаваться нежному интиму.
Совет № 4. Стимулировать партнеру эрогенные зоны - шею, за ушами, соски, гениталии.
Совет №5. Если страсть накроет еще до того, как партнеры успеют почистить зубы, под рукой надо держать освежители воздуха.
Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины желают секса, а также рассказали о том, что в какое время суток лучше всего заниматься сексом.