Топ-5 советов, которые сделают утренний секс незабываемым

Утренний секс / Космо

Порой лучше всего начинать свое утро не с чая/кофе под под булочку, а под яростный и экспрессивный секс.

Как сообщают медики, утренний секс повысит энергичность, снизит стресс и улучшит настроение, пишет портал Healthline.

Сексологи составили топ-5 советов, которые сделают интим в утренние часы незабываемым.

Совет №1. Распланировать время и завести будильник на 20 минут раньше обычного пробуждения - ну или час, если либидо буйствует - и наслаждаться сексом перед утренним душем.

Совет №2. Секс на кухне, на полу или попросту под струями утреннего душа/ в ванной.

Совет №3. Экономить энергию перед рабочим днем. Выбирать нужно позы, которые не отнимут много сил - "всадница" или "миссионерская" - и предаваться нежному интиму.

Совет № 4. Стимулировать партнеру эрогенные зоны - шею, за ушами, соски, гениталии.

Совет №5. Если страсть накроет еще до того, как партнеры успеют почистить зубы, под рукой надо держать освежители воздуха.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины желают секса, а также рассказали о том, что в какое время суток лучше всего заниматься сексом.