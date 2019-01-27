"Равновесие мира пошатнется": астролог назвал самые опасные даты ближайших десятилетий

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Ближайший наиболее опасный период для человечества - сентябрь 2040 года, поскольку в это время состоится "парад планет" - практически все планеты будут в знаке Весов, и на Земле начнутся колоссальные изменения климата.

Об этом UAportal рассказал астролог Влад Росс.

"Мой прогноз: с 2040-х годов начнутся колоссальные изменения климата планеты. Откалывание ледников, которое происходит сейчас, покажется детским лепетом по сравнению с тем, что ждет Землю в эти годы. Возможен резкий подъем уровня мирового океана, на полметра, на метр, на два за год. Потому сентябрь 2040 года - очень опасный период.", - говорит Росс.

Из-за того, что Весы - знак равновесия и мира, в сентябре 2040 года, считает астролог, глобальное равновесие мира может пошатнуться. "Или оно может быть подвержено дисбалансу. Причиной может быть не только применение ядерного оружия, но и природные катаклизмы", - предупредил Росс.

Астролог объяснил, что несмотря на то, что так называемый парад планет часто связывают с Судным днем, концом света и т.п., однако, по его словам, зачастую никакого парада планет нет.

"Действительно, когда планеты собираются в каком-то одном знаке Зодиака, это может иметь не очень хорошие последствия. Но в ближайшие годы парада планет не получается, как ни крути. Будут только ситуации скопления нескольких планет в том или ином знаке Зодиака. Но одну линию они все равно не образуют", - отметил Росс.

По словам Росса, в начале 2021 года в зодиакальном созвездии Водолея сложится полупарад планет. При этом астролог подчеркнул, что с полноценным парадом планет его сравнивать нельзя, однако некоторое воздействие он окажет.

Ранее Влад Росс спрогнозировал, что Владимир Зеленский, который 25 января отметил день рождения, может стать "темной лошадкой", которая неожиданно для всех обойдет конкурентов на президентских выборах-2019.