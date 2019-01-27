Ученые рассказали, почему некоторые люди кушают и не толстеют

Едят и не тостеют / Lentachel

В человеческих генах существуют мутации, которые защищают организм от ожирения.

К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета (Великобритания), сообщает специализированный портал Plos Genetics.

Им в ходе генетических экспериментов удалось выделить 13 мутаций, влияющих на то, растолстеет или нет человек после того, как перейдет на неправильное питание или откажется от занятий спортом.

К примеру, часть таких генетических метаморфоз в "гене ожирения" способствует быстрому набору в сжатые сроки. А ген CADM2, связанный с работой рецепторов мозга, напротив, действует ровно противоположным образом.

Соответственно, худощавые люди чаще всего остаются такими в основном благодаря тому, что их геном в среднем содержит заметно меньше вредных мутаций, а не из-за привычки к спорту или жестких диет.

Напомним, ранее ученые выяснили, как связаны лишний вес и старение, а также рассказали, как масса тела сказывается на продолжительности жизни.