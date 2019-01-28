Ученые выяснили, какой вид чая поможет в лечении рака

Зеленый чай / Чайная правда

Качественный зеленый чай и китайский улун могут прерывать процесс развития клеток онкологического заболевания молочных желез.

К такому выводу пришла группа ученых из Университета Сент-Луиса (штат Миссури, США), сообщает британское издание Daily Mail.

По данным ученых, в экстрактированном виде зеленый чай и улун мешают образованию клеток опухоли.Материалом для исследования стали медицинские данные, полученные из Китайской Народной Республики. Тамошние жительницы, употребляющие много зеленого чая и улуна, крайне редко страдают от рака груди.

"Чай улун и зеленый чай играют большую роль в подавлении роста клеток рака молочной железы и прогрессирования опухолей. Поэтому эти виды чая могут широко использоваться в качестве профилактики заболевания", –– заявил один из участников проекта, доктор Чунь Фой Хуанг.

Напомним, ранее ученые придумали новый способ быстрой диагностики рака , а также разработали способ лечения онкологии с помощью сперматозоидов.

