Психологи объяснили, как опознать богатого жениха по рукам

28 января 2019, 01:16

Оказывается, есть чисто физиологическая особенность на руках у богатого мужчины.

Иллюстративное фото / Ivona - bigmir)net

По словам исследователей, то, финансово ли успешен мужчина, в определенных случаях можно определить по его пальцам.

К такому выводу пришла группа ученых-психологов из Кембриджского университета (Великобритания).  В ходе исследования они изучали антропометрические данные лондонских биржевых брокеров.  

Среди них особо выделялись те, доходы которых оказались приумножены за отчетный период в одиннадцать раз по отношению к показателям их коллег. 

Читайте такжеУченые рассказали, чем полезен оргазм для женщинОказалось, что успешные брокеры имели одну и ту же физическую особенность – длина их безымянного пальца четко совпадала с длиной указательного. По словам исследователей, такая особенность обусловлена наличием большого количества гормона тестостерон в организме беременной женщины. Именно он играет важную роль в будущей финансовой успешности человека.

Напомним, ранее ученые рассказали, как легко распознать неверную женщину, а также выяснили, почему женщины живут дольше мужчин.

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