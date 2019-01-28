Взрывы газа и катастрофы в Керченском проливе: озвучен гороскоп с 29 января

Гороскоп на конец января 2019 для всех знаков Зодиака

29 января Луна окончательно переходит в знак своего падения – Скорпион, где уже находятся Венера и Юпитер. Такой транзит формирует не слишком благоприятный гороскоп на конец января 2019 для всех знаков Зодиака.

"Астрологи связывают с активностью в Скорпионе серию взрывов газа, извержения вулкана, взрыв трубопровода в Мексике, транспортные катастрофы (в том числе в Керченском проливе)", – пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

По словам специалистов, визит туда Луны после затмения может дать самые непредсказуемые эффекты.

"31 января убывающий месяц соединится с Юпитером, а потом, спустя несколько часов, покроет Венеру. Каждое из этих соединений может стать спусковым курком для серии драматических событий. Здесь и угрозы новых "газовых" инцидентов, религиозных конфликтов, крупных транспортных аварий, природных катаклизмов", – предупреждает "Сухарева башня".

Что касается новостей политики и экономики, то такое положение планет провоцирует коллизии вокруг нефти, газа и других полезных ископаемых.

"Присутствие Луны в Скорпионе увеличивает риски разного рода отравлений – в том числе массовых. Будьте осторожны!" – признали астрологи.

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