Взрывы газа и катастрофы в Керченском проливе: озвучен гороскоп с 29 января

28 января 2019, 12:30

Присутствие Луны в Скорпионе также увеличивает риски разного рода отравлений, в том числе массовых.

гороскоп
Гороскоп на конец января 2019 для всех знаков Зодиака

29 января Луна окончательно переходит в знак своего падения – Скорпион, где уже находятся Венера и Юпитер. Такой транзит формирует не слишком благоприятный гороскоп на конец января 2019 для всех знаков Зодиака.

"Астрологи связывают с активностью в Скорпионе серию взрывов газа, извержения вулкана, взрыв трубопровода в Мексике, транспортные катастрофы (в том числе в Керченском проливе)", – пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

По словам специалистов, визит туда Луны после затмения может дать самые непредсказуемые эффекты.

"31 января убывающий месяц соединится с Юпитером, а потом, спустя несколько часов, покроет Венеру. Каждое из этих соединений может стать спусковым курком для серии драматических событий. Здесь и угрозы новых "газовых" инцидентов, религиозных конфликтов, крупных транспортных аварий, природных катаклизмов", – предупреждает "Сухарева башня".

Что касается новостей политики и экономики, то такое положение планет провоцирует коллизии вокруг нефти, газа и других полезных ископаемых.

"Присутствие Луны в Скорпионе увеличивает риски разного рода отравлений – в том числе массовых. Будьте осторожны!" – признали астрологи.

Ранее астролог рассказал, кто станет следующим президентом Украины. В частности, Зеленский может стать украинским Наполеоном, уверен Влад Росс.

Напомним, Главред решил собрать для своих читателей все гороскопы в одной статье. Подробнее читайте в нашем материале Гороскоп 2019 на любой вкус: что сулят каждому из нас Свинья и Парящий Орел.

Напомним, астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет". Эксперты вычислили самые сильные года для нашей страны.

Ранее астролог рассказала, что ждет Крым. Полуостров не станет украинским, полагает эксперт.

Также астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Кроме того, известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать. По словам собеседницы, проблемы в украинском государстве должны продолжаться на протяжении семи лет.

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