Ученые рассказали, как постоянный секс влияет на кровяное давление

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Постоянный качественный секс приводит к снижению артериального давления, работая не хуже некоторых лекарственных препаратов.

Соответствующие выводы сделаны учеными из США, представляющими Университет штата Джорджия. Согласно обнародованным данным, в ходе исследования благодаря специальному оборудованию регулярно отслеживалась работа сердца волонтеров до и после секса.

Читайте такжеТоп-5 советов, которые сделают утренний секс незабываемымКроме того, все подопытные оценивали полученный во время коитуса оргазм по предложенной шкале. Ученым удалось обнаружить, что показания артериального давления добровольцев снизились на 13% на следующий день после того, как они занимались сексом. Притом, чем приятнее оргазм, тем ниже показатели давления на следующий день после полового акта.

Как полагают исследователи, давление в артериях человеческого организма снижается благодаря гормону окситоцину, который обильно выделяется во время секса.

Напомним, ранее эксперт объяснила, как преподносить негатив после секса, а ученые выяснили как связаны секс и карьерный рост людей.