Стало известно, как вредит здоровью воздержание от секса

Воздержание от секса. Иллюстративное фото / "Аргументы и Факты"

Небольшое количество половых актов либо же вовсе их отсутствие наносить определенный урон человеческому организму.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала WomanHit. Самая главная проблема нехватки/отсутствия секса у мужчин — половое бессилие.

У женщин же, особенного достигших фертильного возраста (то бишь способных рожать детей - "Главред") есть две основные проблемы, связанные с воздержанием: а) месячные могут протекать более болезненно; б) весь менструальный цикл способен измениться радикально.

Далее, в психологическом аспекте длительное воздержание в отдельных случаях вводит женщин в состояние стресса либо приводит к их нимфомании (неконтролируемое стремление к различным половым связям) и разнообразным извращениям в сексуальной сфере.

Напомним, ранее исследователи назвали опасности отсутствия секса.