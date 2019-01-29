Часы судного дня 2019: ученые высчитали, насколько человечество близко к апокалипсису

Часы Судного дня: сколько осталось до катастрофы / Вести

Часы судного дня показывают, насколько человечество близко к своей катастрофе. По последним данным, до апокалипсиса миру осталось всего 2 минуты.

При этом в последний раз ученые решили не переводить часы.

В момент своего появления в 1947 годы они показывали 23.53 – сегодня же уже 53.58. В целом, за время их существования их переводили впереди назад 23 раза.

На отметке 53.58 часы стоят уже второй год подряд. Так близко к концу света они были всего раз – в 1953 году, когда СССР и США испытывали свои термоядерные бомбы.

Ранее был озвучен гороскоп с 29 января. Астрологи связывают с активностью в Скорпионе серию взрывов газа, извержения вулкана, взрыв трубопровода в Мексике, транспортные катастрофы (в том числе в Керченском проливе). Присутствие Луны в Скорпионе также увеличивает риски разного рода отравлений, в том числе массовых.

Напомним, в последнее воскресенье марта в 3.00 ночи Украина переходит на летнее время. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.