Ложь и болезни: астрологи рассказали, чем опасен конец января

Что готовит гороскоп на конец января

30 января ночью Солнце соединится с Меркурием в знаке Козерог.

На глобальном уровне власть кому-то подрежет язык, лишит памяти или заставит говорить большую ложь, пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

"В частной жизни вас кто-то ввести в заблуждение, представившись представителем власти или, скажем, банка. Или вы кого-то обманите. А, может быть, вы осипните или охрипните – риск в этот период простудиться и потерять голос очень высок", – предупреждают астрологи.

Ранее астролог назвал лузеров среди знаков Зодиака на 29 января. Во вторник представители одного из знаков Зодиака могут потерять деньги, отметил Глоба.

В то же время астролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019. Им будет везти в карьере и личной жизни.

Кроме того, астролог Влад Росс уже говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.

Напомним, темная сторона знаков Зодиака лучше всего известна астрологам. Именно они и составили рейтинг – кто из представителей зодиакального круга – самые темные знаки Зодиака, а кто наоборот.