Психолог объяснила, чем человек сам себя серьезно тормозит

Кандидат философских наук подчеркнула, что результативные люди не бывают мягкими.
Человек серьезно способен тормозить сам себя оправданиями, жалостью и ожиданием поддержки.
Нет методов, как радикально изменить жизнь, сидя на попе ровно, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.
По словам эксперта, результативные люди не бывают мягкими.
"Мы слишком тормозим сами себя оправданиями, жалостью, ожиданием поддержки. Никто тебя не понесет", — отметила кандидат наук.
Холоденко подчеркнула, что человек может присоединиться к команде бегунов и взять их темп, это нужно делать, даже если на финише "выплюнешь легкие".
"Но потом будет не то что легче, а понятнее. Кто готов, тот уже начал завязывать шнурки на кроссовках для бега, а кто нет — пока не время для побед", — добавила психолог.Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.