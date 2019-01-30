Психолог объяснила, чем человек сам себя серьезно тормозит

Человек может серьезно тормозить сам себя, в частности, жалостью, сообщила психолог / vitamini-veselibai.blogspot.com

Человек серьезно способен тормозить сам себя оправданиями, жалостью и ожиданием поддержки.

Нет методов, как радикально изменить жизнь, сидя на попе ровно, написала психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

По словам эксперта, результативные люди не бывают мягкими.

"Мы слишком тормозим сами себя оправданиями, жалостью, ожиданием поддержки. Никто тебя не понесет", — отметила кандидат наук.

Холоденко подчеркнула, что человек может присоединиться к команде бегунов и взять их темп, это нужно делать, даже если на финише "выплюнешь легкие".

"Но потом будет не то что легче, а понятнее. Кто готов, тот уже начал завязывать шнурки на кроссовках для бега, а кто нет — пока не время для побед", — добавила психолог. Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.