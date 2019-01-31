Природные катаклизмы или ядерное оружие: астролог рассказал о судном дне Земли

Астролог предупредил о судном дне Земли / tainy.info

Нередко реальное астрономическое явление – парад планет, именуют судным днем, однако на самом деле зачастую в эти дни никакого парада планет в действительности нет.

По словам известного астролога Влада Росса, когда планеты собираются в каком-то одном знаке Зодиака, это может иметь негативные последствия.

"Но в ближайшие годы парада планет не получается, как ни крути. Будут только ситуации скопления нескольких планет в том или ином знаке Зодиака. Но одну линию они все равно не образуют", - рассказал он порталу uaportal.com.

Астролог рассказал, что "полу-парад планет" сложится в начале 2021 года в зодиакальном созвездии Водолея. Его нельзя сравнивать с полноценным парадом планет, но какое-то воздействие он, конечно, окажет.

"Ближайший год, когда большинство планет выстроятся в одну линию, будет 2040 год, в сентябре месяце. Там будет почти классический парад планет, когда практически все планеты будут в знаке Весов. Кроме этого, на небе образуется крестовая ситуация", - подчеркнул астролог.

Он отметил, что Весы – знак равновесия и мира, и в результате такого парада планет глобальное равновесие мира может пошатнуться или оно может быть подвержено дисбалансу.

"Причиной может быть не только применение ядерного оружия, но и природные катаклизмы.

Мой прогноз: с 2040-х годов начнутся колоссальные изменения климата планеты. Откалывание ледников, которое происходит сейчас, покажется детским лепетом по сравнению с тем, что ждет Землю в эти годы. Возможен резкий подъем уровня мирового океана, на полметра, на метр, на два за год.

Потому сентябрь 2040 года – очень опасный период", - добавил Влад Росс.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, какие регионы России отойдут Украине.