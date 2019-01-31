Природные катаклизмы или ядерное оружие: астролог рассказал о судном дне Земли

31 января 2019, 05:51

С 2040-х годов начнутся колоссальные изменения климата, предупредил Влад Росс.

конец света
Астролог предупредил о судном дне Земли / tainy.info

Нередко реальное астрономическое явление – парад планет, именуют судным днем, однако на самом деле зачастую в эти дни никакого парада планет в действительности нет.

По словам известного астролога Влада Росса, когда планеты собираются в каком-то одном знаке Зодиака, это может иметь негативные последствия.

"Но в ближайшие годы парада планет не получается, как ни крути. Будут только ситуации скопления нескольких планет в том или ином знаке Зодиака. Но одну линию они все равно не образуют", - рассказал он порталу uaportal.com.

Астролог рассказал, что "полу-парад планет" сложится в начале 2021 года в зодиакальном созвездии Водолея. Его нельзя сравнивать с полноценным парадом планет, но какое-то воздействие он, конечно, окажет.

"Ближайший год, когда большинство планет выстроятся в одну линию, будет 2040 год, в сентябре месяце. Там будет почти классический парад планет, когда практически все планеты будут в знаке Весов. Кроме этого, на небе образуется крестовая ситуация", - подчеркнул астролог.

Он отметил, что Весы – знак равновесия и мира, и в результате такого парада планет глобальное равновесие мира может пошатнуться или оно может быть подвержено дисбалансу.

"Причиной может быть не только применение ядерного оружия, но и природные катаклизмы.

Мой прогноз: с 2040-х годов начнутся колоссальные изменения климата планеты. Откалывание ледников, которое происходит сейчас, покажется детским лепетом по сравнению с тем, что ждет Землю в эти годы. Возможен резкий подъем уровня мирового океана, на полметра, на метр, на два за год.

Потому сентябрь 2040 года – очень опасный период", - добавил Влад Росс.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, какие регионы России отойдут Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ядерное оружие астролог конец света Апокалипсис знаки зодиака Влад Росс астрологический прогноз
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:14
Ученые выяснили, сколько и чего нужно есть для долголетия
05:51
Природные катаклизмы или ядерное оружие: астролог рассказал о судном дне Земли Видео
05:18
The Washington Post: Кремль раскритиковал санкции США против Венесуэлы
04:41
"Стремительное подорожание": эксперт предупредил о новом росте цен в Украине Видео
04:09
15-летние школьницы устроили на камеру секс-насилие над голой сверстницей
03:16
Новые iPhone могут подешеветь
02:33
Агенты ФСБ приказали Насте Рыбке больше не трогать Дерипаску
01:56
Дочь Оли Поляковой поразила сеть трюком на подвесном кольце
01:04
"Преступная страсть": Мать двоих детей изнасиловала спящего молодого парня
00:25
"Тумбочка пустеет": политолог рассказал о реальной оппозиции Путину Видео
00:14
"Имя им - искушение": Фотограф запечатлел голых моделей в неожиданных местах Фото
30 января, среда
23:50
Генерал объяснил, почему Путин не начинает масштабную войну против Украины Видео
23:21
Расстрел супругов: СМИ узнали подробности задержания николаевского стрелка Фото Видео
22:56
"Возлюбленные — как перчатки": озвучены очень влюбчивые знаки Зодиака Видео
22:26
Нардеп раскрыл важные подробности расстрела супругов в Николаеве Фото Видео
21:58
"Изгибы поп и грудей": в Сети появилось подборка эротических снимков от украинского фотографа Фото
21:48
"Огненное погребение": Пьяные бабушка и дедушка сожгли в печи внука-младенца
21:40
"Прелесть вкусная и попа красивая": Астафьева восхитила фанатов фото с отдыха
21:00
Юлия Тимошенко рассказала, какая система здравоохранения и медстрахования нужна Украине выборы
20:42
Военный эксперт назвал главную цель мирного плана ОБСЕ по Донбассу Видео
20:20
Супруга Луценко возжелала засудить Гриценко из-за сына
19:53
"Дополнительные гири на ноги РФ": Эксперт спрогнозировал, чем обернется для России поглощение "ЛДНР"
19:31
Историк раскрыл ключевую проблему выборов в Украине Видео
19:27
В Украине появился первый район, полностью "зачищенный" от УПЦ МП
18:47
Расстрел супругов в Николаеве: СМИ назвали имя стрелка, опубликовано видео момента убийства Фото Видео
18:30
Украина на переговорах в Минске предложила новый формат обмена пленными
18:09
Рекорд побит: Зеленский и два самовыдвиженца стали официальными кандидатами в президенты Видео
17:59
Alyona Alyona выпустила новый трек после скандала с форумом Порошенко Видео
17:49
Инфраструктура является главным источником опасности на украинских дорогах – опрос реклама
17:11
"Трамваи садятся на брюхо, очереди за водой": СМИ узнали о реалиях захваченной Горловки Фото
17:10
"На голову ниже": Ракицкий сразу после перехода в Зенит "унизил" чемпионат Украины
17:03
"Врет под действием сивушных масел": Гриценко ответил на обвинения Луценко
16:56
"Способен победить коррупцию": Ахеджакова назвала своего фаворита на президентских выборах в Украине Видео
16:33
Двойное убийство в Николаеве: в полиции раскрыли подробности расстрела Фото
16:17
Без бюстгальтера в мини-платье: Леся Никитюк побывала в ресторане под водой
16:08
"Выстрел из гранатомета": СМИ узнали возможную цель покушения в Днепре
15:48
В Николаеве у здания суда расстреляли двоих человек – СМИ Фото Видео
15:44
Смертельное ДТП под Одессой: названы имена погибших полицейских, опубликованы фото Фото Видео
15:38
Боевики ДНР не дали "гражданство" одному из бывших своих лидеров
15:36
"Открыл ящик Бандеры": в РФ прокомментировали переход Ракицкого в Зенит
15:28
"Совсем юная и прекрасная": фото Ани Лорак без макияжа вызвало небывалый ажиотаж в сети
15:20
Стало известно, объявят ли в Украине эпидемию кори Видео
15:12
Оттепель затянется: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды Видео
14:42
"Даю г… 24 часа для извинений": Луценко и Гриценко устроили разборки из-за сына генпрокурора
14:38
"Гражданских − отсечь": Порошенко угодил в конфуз с военными на Киевщине - опубликовано видео Видео
14:29
Песня Джамалы вошла в топ-10 синглов Евровидения Видео
14:03
Участница нацотбора на Евровидение-2019 рассказала о работе в стриптиз-клубе Видео
13:50
Власти Венесуэлы обвинили Путина в попутке вывоза золотого запаса страны Видео
13:30
Украина разорвала еще одно соглашение в рамках СНГ Видео
13:29
Вера Брежнева покрасовалась оголенная в ванной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять