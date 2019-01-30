"Возлюбленные — как перчатки": озвучены очень влюбчивые знаки Зодиака

Весы, Рак и Рыбы — самые влюбчивые из знаков Зодиака / Rsute

Представители трех из 12 знаков Зодиака — Весы, Рак и Рыбы — являются самыми влюбчивыми.

Люди, рожденные под этими знаками, склонны менять возлюбленных как перчатки, пишет Обозреватель со ссылкой на астрологов.

Весы не могут жить, не чувствуя влюбленности — без нее им все кажется серым. В то же время долго быть влюбленными в одного человека они чаще всего не могут.

Раки способны с первого взгляда страстно влюбиться, и каждую новую влюбленность они воспринимают как любовь всей своей жизни. Рожденные под этим знаком люди зачастую не могут оценить любовь, которую им хотят подарить — как только они чувствуют, что могут получить ее всю, то перестают ощущать в ней потребность.

Читайте такжеКакой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из насРыбы — не сторонники безмятежных отношений и любят страсти. Представители этого знака не ищут легких путей — влюбляются и пытаются завоевать сердца недоступных людей и игнорируют тех, кто проявляют к ним симпатию.

Они очень часто влюбляются, но, из-за выбора недоступного объекта любви, их чувства чаще всего невзаимные. Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.