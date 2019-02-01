Тайна девятой планеты: ученые рассказали о загадочной Нибиру

Нибиру / Daily Express

Появление загадочной планеты размером с Нептун на солнечной орбите может являться не единственным возможным объяснением странной эллиптической орбиты ряда отдалённых небесных тел.

По словам профессора университета в Бейруте Жихада Тума и Антраника Сефилиана, существуют так называемые транснептуновые объекты (ТНО), которых на сегодняшний день известно порядка 30.

Этот феномен может эффективно объяснить наличием скопления карликовых планет или других космических объектов, отмечает Naked-science.

Специалисты утверждают, что загадочная планета, которую уфологи тут же назвали той самой Нибиру, расположена примерно в 41 миллиарде километров от Солнца, полный оборот вокруг которого она совершает за 15 тысяч лет на Земле.

При этом орбита странного тела проходит под 30-градусным углом относительно Земли. А сами астронавты предпочитают назвать свое открытие "девятой планетой".

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Отметим, что в новом исследовании ученые предположили, что "планетой Х" может являться скопление более мелких космических объектов, например, карликовых планет или скоплением множества ледяных тел в форме диска, чья совокупная гравитация могла бы так же воздействовать на другие тела, как и Нептун. Однако ни о какой Нибиру, способной убить все живое на Земле, речь не идет.

"Если убрать "планету икс" и заменить ее случайным набором более мелких объектов, разбросанных по большой площади, то их коллективные взаимодействия могут легко объяснить те необычные вытянутые орбиты, которые мы фиксируем у некоторых объектов за орбитой Нептуна", - отметил Сефилян.

Впрочем, исследователи не исключили гипотезу "девятой планеты", которая также могла бы объяснить "аномальные" орбиты у почти 30 ТНО. Вопрос лишь в том, почему столь массивную планету до сих пор не обнаружил ни один телескоп.

Напомним, ранее эксперт выдвинул неожиданную версию о загадочной планете смерти.