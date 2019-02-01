"Все не так": Ученые опровергли популярный миф о сексе

Секс, похудениею. Иллюстративное фото / Зожленд

Группа канадских ученых после долгих исследований развенчали миф о том, что секс – отличное средство для похудения.

Как сообщают в западных специализированных СМИ, ранее считалось, что постоянный интим может заменить пробежки. Однако же, по мнению ученых, половой акт (средняя положительность которого − от шести до десяти минут) никак не может в плане полезности для похудения состязаться с полноценной часовой тренировкой.

Ученые подсчитали, сколько калорий сжигается во время секса. У женщин после интимной близости пропадет около 69 ккал, а у мужчин — около 100.

Напомним, ранее ученые рассказали, как предпочтения в еде влияют на секс людей, а также назвали вещи, которые являются врагами секса.