Всплеск магнитных бурь в феврале: синоптик дала совет, как уберечься

В феврале ожидается несколько магнитных бурь

В пятницу и субботу, 1 и 2 февраля, в связи с резким перепадом атмосферного давления и всплеском магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья.

В эти дни метеозависимым рекомендуется поменьше пользоваться гаджетами, а в случае плохого самочувствия лечь в постель, подчеркнула известный синоптик Наталья Диденко.

"Если у вас невыносимо болит голова или просто болит голова, или артериальное давление гоняет вниз-вверх - не спешите пугаться. Во-первых, погода опережает зимний график на целый месяц вперед, необычно теплая, дождь, туман, черный снег, серый пейзаж, длительное отсутствие солнца. Во-вторых, активизировалось магнитное поле Земли, пришли магнитные бури.

/ gismeteo.ua

Закиньте подальше гаджеты, завяжите платком голову, оставьте нижний мягкий свет в комнате, выпейте, что вам помогает в таких ситуациях, но мудро и рассудительно и прикройте глаза", - написала она в Facebook.

Отметим, что магнитные бури, кроме 1 и 2 февраля, ожидаются 19, 20 и 21 февраля.

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Причем в начале месяца бури будут приближаться к значению G1 - слабая буря, а 20 февраля ожидается более сильная магнитная буря, тогда как по соседству - 19 и 21 числа - буря будет слабее.

Сегодня с самого утра магнитные бури будут усиленными, тогда как с приближением дневного солнца начнут спадать.

В период магнитных бурь стоит следить за своим состоянием в зависимости от индивидуальной реакции на явление. У некоторых ее может вообще не быть, тогда как у многих людей может начать болеть голова, повышаться утомляемость, появляться дискомфорт в теле и апатия.

Напомним, психолог Ирина Чуева посоветовала: для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.