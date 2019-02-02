Психолог назвала важнейшее условие для получения подарка от Вселенной

Ключевое условие для получения подарка от Вселенной — войти в состояние "потока", поделилась психолог / Xvatit.com

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила, что человеку для того, чтобы быть одаренным Вселенной, в частности, встречей со второй половинкой, работой мечты, силами для победы над собой, необходимо одно важнейшее условие — войти в состояние "потока".

Для вхождения в состояние потока, в том числе нужно отключить жалобу и обиду на себя, жизнь, других людей, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, также необходимо сосредоточиться на благодарности, признаться себе в желаемом, делать все возможное, чтобы приблизиться к мечте, даже если понимаешь, что это 0,01% из того, что необходимо сделать, представлять, как это с тобой уже случилось и наполняться радостью.

"Я в нем бывала (в состоянии "потока" — Ред.), и не забуду это ощущение никогда. Оно не раз выводило из сложных обстоятельств, помогало перейти на более высокий уровень, поверить в себя и ощутить это нежное касание Бога", — поделилась психолог.

Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.