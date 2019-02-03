Астролог объяснил, почему неправильно встречать Новый год 1 января

1 января - никакой не новый год, уверен астролог/ 1zoom.ru

Есть только две "правильные" даты для встречи Нового года в 2019 году – 4 февраля и 21 марта. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Раньше 1 января было днем, когда население должно было платить налоги. Так что это, скорее, был "день налогообложения" в былые время, когда люди короля (императора или князя) ходили по домам и собирали долги, подати, налоги. Поэтому 1 января как первый день года – это весьма абстрактная дата. По сути, мы встречаем непонятно что, а не новый год. Этот день не подкреплен абсолютно никаким астрономическим событием", - отметил астролог в комментарии Главреду.

Читайте такжеКитайский Новый год 2019: когда наступает и как отмечать"Например, католики, отмечая Рождество 25 декабря, подкрепляют его реальным астрономическим событием – в этот день Солнце находится ближе всего к Земле, то есть как бы рождается новый бог. 25 декабря всегда рождались Спасители Мира, в том числе Заратустра, египетский Гор и т.д", - добавил он.

Поэтому, по словам Росса, правильнее встречать Китайский новый год, который в этот раз наступит в ночь с 4 на 5 февраля. Однако новый год начнется не в полночь, а в 23.00 4 февраля.

Астролог также назвал еще одну "правильную" дату для встречи нового года.

"Есть еще один важный астрономический период – это вхождение в 31-ый градус Солнца, что практически всегда происходит 21 марта (либо 20 марта). (Кстати, 20 марта – это Всемирный день астрологов.) Это – самый правильный Новый год. Сейчас он остался у зороастрийцев. Так, в 2019 году 21 марта начнется Год Лани. Так что, с астрономической точки зрения, есть только две "правильные" даты для встречи Нового года – по лунному календарю (в этом году – 4-5 февраля) или по солнечному календарю (в этом году – 21 марта)", - объяснил эксперт.

Читайте такжеВосточный гороскоп на 2019 год: что звезды сулят всем знакам в год Свиньи"Огнепоклонники, а славяне раньше были огнепоклонниками, всегда встречали Новый год 21 марта. Это – День весеннего равноденствия, когда на всей планете день и ночь равны, по 12 часов. А 1 января – это, скорее, издревле праздник налоговой инспекции, когда встречали в домах сборщиков податей, а не новый год", - резюмировал он.

Ранее астролог рассказал, как правильно встречать Китайский новый год.

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