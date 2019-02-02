02.02: все, что нужно знать о февральской зеркальной дате

2 февраля 2019, 09:30

В зеркальную дату февраля не стоит перетруждаться.

02.02 не стоит ходить на свидания
В февральскую зеркальную дату не стоит ходить на свидания / telegraf.com.ua

В субботу, 2 февраля, необычный день — 2 число и 2-й месяц — такую дату называют зеркальной.

Нумерологи утверждают, что зеркальная дата имеет особую энергетическую силу, поэтому в этот день возможно привлечь удачу, здоровье и богатство, пишет АиФ-Украина.

В февральской зеркальной дате 02.02 главная цифра — 2, в нумерологии она означает здоровый эгоизм, целеустремленность и силу.

Считается, что в этот день можно воплотить в жизнь самые смелые желания, главное — дать правильную установку и не бояться нести ответственность за свои действия. Также дата благоприятна для серьезных сделок и крупных покупок. 

Читайте также"Нож в спину": астрологи назвали отъявленных изменников и предателей среди знаков ЗодиакаФевральскую зеркальную дату стоит провести в одиночестве и спокойствии, она неблагоприятна для свиданий и знакомств.

Настроение 02.02 прямо будет обусловливаться самочувствием, поэтому в этот день стоит отдыхать, правильно питаться и не перетруждаться.

Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.

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февраль нумерология зеркальная дата
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