"Неминуемый апокалипсис": что ждет Землю после удара астероида Апофис

3 февраля 2019, 05:57

Ученые оценили шансы столкновения Земли с опасным астероидом.

Астероид, комета
Земле грозит встреча с астероидом / sun-news

Ученые неоднократно подтверждали существование астероида Апофиса, который действительно приближается к Земле.

По мере приближения к Земле размеры астероида уточняются, и, по последним данным, его диаметр - 370 метров.

В случае его столкновения с Землей последствия для жизни на нашей планете действительно будут катастрофическими и сравнимы со взрывом целого десятка самых мощных атомных бомб, созданных советскими учеными на пике гонки вооружений, передает bbc.

При этом Апофис будет приближаться к Земле не один, а несколько раз. Если быть точным, в общей сложности - 12, и ближе всего к нашей планете астероид пролетит трижды: в апреле 2029-го, марте 2036-го и апреле 2068-го - тогда-то нам и прочат неминуемый апокалипсис.

Астероид в первый раз пройдет мимо нашей планеты на расстоянии всего около 31,2 тысячи километров - и это действительно в 12 раз меньше, чем расстояние от Земли до Луны, и даже чуть ближе, чем орбиты некоторых искусственных спутников связи.

По последним расчетам, Апофис приближается к нашей планете со скоростью около 5,85 км/с - или чуть больше 21 тысячи км/ч.

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Отметим, что все остальные небесные тела, которые потенциально могут столкнуться с Землей, приближаются к нам существенно быстрее.

Кроме того, в 2013 году, заново пересчитав траекторию Апофиса, ученые вновь "отменили" грядущий армагеддон.

"В настоящий момент шансы столкновения оцениваются на уровне менее одного к миллиону, что позволяет нам с большой долей уверенности исключить столкновение с Землей в 2036 году", - заявил тогда Дон Йоманс, курирующий в НАСА программу слежения за околоземными объектами.

На данное время, исходя из самых последних данных, вероятность его столкновения с нашей планетой в 2068 году оценивается на уровне 0,000007 - или примерно 1 к 110 тысячам.

Обратим внимание на то, что в списке небесных тел, потенциально угрожающих Земле столкновением, Апофис не входит даже в первую тройку наиболее вероятных кандидатов, расположившись на пятом месте.

Напомним, ранее ученые рассказали о загадочной Нибиру.

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Земля комета астероид конец света Апокалипсис
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